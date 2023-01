Κοινωνία

Καιρός - Θερμοκρασία: που έδειξε -7 βαθμούς το θερμόμετρο το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητή είναι η υποχώρηση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, για την οποία είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι.

Περαιτέρω υποχώρηση σημείωσε η ελάχιστη θερμοκρασία το Σάββατο το πρωί.

Ο υδράργυρος έφτασε κάτω από τους -5 βαθμούς τόσο στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας όσο και στη Δυτική Μακεδονία, όπως έδειξαν οι σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Συγκεκριμένα η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου και ήταν ίση με -6,7 βαθμούς Κελσίου.

Οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Νέο Καύκασο Φλώρινας (-5,9), Γρεβενά (-5,3), Νευροκόπι (-5,1), Βαρικό Φλώρινας (-4,9) και Κίτρινη Λίμνη Κοζάνης (-4,9 βαθμοί).

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στις Σποράδες, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί στα δυτικά, 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φθάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως στα βόρεια θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στην Χαλκιδική. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις Σποράδες. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 09 έως τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι την Κυριακή ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα κατά τόπους τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως: Τα σχολεία ανοίγουν με προαιρετική χρήση μάσκας

Σεισμός - Παπαδόπουλος για Εύβοια: Τρεις παράλληλες εστίες σε εξέλιξη

Τζανάκης - Γρίπη: “Έρχονται” 350000 κρούσματα την εβδομάδα, που θα πιέσουν το ΕΣΥ