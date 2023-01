Κόσμος

Βραζιλία: Άγρια δολοφονία ξεναγού από γυναίκες καταγράφηκε σε βίντεο

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δολοφονική επίθεση δύο γυναικών κατά άνδρα.

Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για τη δολοφονία άνδρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία.

Το έγκλημα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, ενώ στο βίντεο φαίνεται πόσο σκληρό ήταν.

Ο 31χρονος ξεναγός επέστρεφε από τη δουλειά του τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, όταν οι δύο γυναίκες τον πλησίασαν με μία μηχανή.

Απειλώντας τον με όπλο, του ζήτησαν την τσάντα και το κινητό του. Εκείνος τους τα έδωσε και στην προσπάθειά του να τους τα πάρει πίσω, ακολούθησε μεταξύ τους μάχη σώμα με σώμα.

Οι δύο γυναίκες έφυγαν όταν ένα ταξί έφτασε στο στενό όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό και ο άνδρας, που είχε δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές, κατάφερε να περπατήσει για λίγα μέτρα.

Λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός. Είχε σχεδόν φτάσει στο νοσοκομείο.

Οι δύο γυναίκες αναγνωρίστηκαν και συνελήφθησαν σε σπίτι συγγενών τους, για τη δολοφονία του ξεναγού.

Ομολόγησαν το έγκλημα και είναι αντιμέτωπες με τη Δικαιοσύνη.

