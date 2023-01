Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παυλάκης: Να επιστρέψει η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία

Τι είπε για τη νέα μετάλλαξη «Κράκεν» και την κριτική που δέχονται τα εμβόλια καθώς δεν μπορούν να αποτρέψουν την νόσηση.

Ο ιατρός – ερευνητής, Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και τόνισε ότι η μετάλλαξη «Κράκεν» είναι αυτή που ευθύνεται κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς είναι πιο μεταδοτική από όλα τα στελέχη του ιού που γνωρίζαμε μέχρι τώρα σε ένα ποσοστό περίπου 20%.

Ο κ. Παυλάκης πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να χαρακτηρίσουμε τη μετάλλαξη «Κράκεν» πιο ανώδυνη και προέβλεψε ότι και νοσηλείες θα προκαλέσει, αλλά και θανάτους.

«Ο ιός αλλάζει περιτύλιγμα κάθε λίγο, είναι ένας διαρκής αγώνας δρόμου», τόνισε ο κ. Παυλάκης, υπεραμυνόμενος της χρησιμότητας των εμβολίων τα οποία δεν αποτρέπουν την νόσηση, αλλά «μετριάζουν τις καταστροφές που προκαλεί ο ιός στο σώμα».

Ο κ. Παυλάκης υπογράμμισε, με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων μετά τις γιορτές, ότι θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτική και πάλι η χρήση της μάσκας και εκτίμησε ότι τα μισά περίπου περιστατικά όχι μόνο με τον κορονοϊό αλλά και τις άλλες ιώσεις θα είχαν αποφευχθεί αν τα παιδιά φορούσαν μάσκες στο σχολείο.

