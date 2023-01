Υγεία - Περιβάλλον

Δράμα: Αεροδιακομιδή παιδιού με σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού

Αερογέφυρα ζωής για αγοράκι από την Δράμα στην Αθήνα.

Στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 7 Ιανουαρίου ένα δίχρονο αγοράκι, που νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο γενικό νοσοκομείο της Δράμας, λόγω σοβαρής λοίμωξης του αναπνευστικού που αντιμετώπιζε.

Το παιδί, χάρη στις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τη Δράμα στο αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας και εν συνεχεία, με απόλυτη ασφάλεια και τη συνοδεία παιδιάτρου και αναισθησιολόγου, στο νοσοκομείο της Αθήνας όπου και νοσηλεύεται.

Η είδηση για την αεροδιακομιδή ήρθε στη δημοσιότητα μέσω ανάρτησης σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Χάρη Λώτη, διευθυντή της 6ης και 9ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ, ο οποίος έγραψε τα εξής: «Τμήμα αεροδιακομιδών Ε.Κ.Α.Β, συντονιστικό κέντρο 6ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ, Ε.Κ.Ε.Π.Υ Βορείου Ελλάδος, Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και πληρώματα Ε.Κ.Α.Β. Όταν οι αλυσίδες της Υγείας είναι μια γροθιά τότε το αποτέλεσμα για το 2χρονο αγοράκι είναι το αναμενόμενο… σας ευχαριστώ».

Ανακοίνωση εξέδωσε και το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Ευχόμαστε όλοι το καλύτερο για την αποκατάσταση της υγείας του παιδιού. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνετέλεσαν στην ασφαλή έκβαση της προετοιμασίας, διαχείρισης και μεταφοράς του μικρού ασθενή».

