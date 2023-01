Πολιτική

Ανδρουλάκης: Πρωθυπουργός και κυβέρνηση κακοποιούν βάναυσα τους θεσμούς στον βωμό της συγκάλυψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός θέλει να πάει στις εκλογές, έχοντας τον ελληνικό λαό στο απόλυτο σκοτάδι, αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης.

Για βάναυση κακοποίηση των θεσμών κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τη γνωμοδότηση Ντογιάκου για την ΑΔΑΕ, καταλογίζοντας πρόθεση συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών.

Ο πρωθυπουργός θέλει να πάει στις εκλογές, έχοντας τον ελληνικό λαό στο απόλυτο σκοτάδι, αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κακοποιούν βάναυσα τους θεσμούς στον βωμό της συγκάλυψης. Δεν επιτρέπουν σε έναν έντιμο δικαστή, τον κ. Ράμμο, που ηγείται μιας ανεξάρτητης Αρχής, που δημιουργήθηκε για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στη δημοκρατία μας, να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την έρευνα.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο πρωθυπουργός θέλει να πάει στις επερχόμενες εκλογές, έχοντας τον ελληνικό λαό σε απόλυτο σκοτάδι όσον αφορά τα πραγματικά ευρήματα αυτής της νοσηρής υπόθεσης.Είπα από την αρχή ότι αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα που αφορά τους θεσμούς, το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών.

Και πάνω απ' όλα αφορά τον αγώνα πολλών γενεών Ελλήνων για να έρθει η δημοκρατία στην πατρίδα μας. Δεν θα επιτρέψουμε ως Δημοκρατική Παράταξη να συνεχιστεί αυτή η διολίσθηση, που επιβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χώρα, εκθέτοντας την διεθνώς.

ΜέΡΑ25: Η αστική δικαιοσύνη αποδεικνύει καθημερινά ότι λειτουργεί δυστυχώς ως το μακρύ χέρι της ολιγαρχικής εξουσίας

Η γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που επί της ουσίας απειλεί την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, να μην κάνει όσα είναι επιφορτισμένη εκ του Συντάγματος να κάνει, συνιστά αδιανόητη παρέμβαση και εκτροπή, που, αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις της Κυβέρνησης, εναρμονίζεται πλήρως με τη βούληση του επιτελικού παρακράτους των υποκλοπών της Μητσοτάκης Α.Ε.. Απολύτως εύλογη, συνεπώς, ήταν η έντονη αντίδραση του Προέδρου της ΑΔΑΕ κ. Ράμμου, στον οποίο και εκφράζουμε την στήριξη μας απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών αυτήν την φορά από την δικαιοσύνη, που δυστυχώς λειτουργεί ως το μακρύ χέρι του Μητσοτακικού παρακράτους.

Άλλωστε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25 είχε θέσει ήδη από τον Οκτώβριο στην Κυβέρνηση τα ζητήματα των στοιχείων των παρόχων της κινητής τηλεφωνίας, χωρίς φυσικά να υπάρχει κάποια ανταπόκριση από όσους ήταν σαφές πως ήθελαν να συγκαλύψουν τις υποκλοπές που έγιναν με ευθύνη του Πρωθυπουργού (https://mera25.gr/mera25-pros-ypourgo-dikaiosynis-gnosti-kai-koinos-apodekti-i-systimatiki-paraviasi-tou-aporritou-ton-tilepikoinonion/). Δυστυχώς όμως, οπουδήποτε όταν μια ισχυρή εξουσία θέλει να μείνει κάτι κρυφό, θα βρεθεί και μια πρόθυμη δικαστική οδός προστασίας των βρώμικων μυστικών της. Κάτι τέτοιο άλλωστε εμείς ως ΜέΡΑ25 και DiEM25 το έχουμε εμπεδώσει καλά και με την προσφυγή που έχουμε κάνει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για να λάβουμε γνώση της γνωμοδότησης που έλαβε με χρήματα των φορολογουμένων από ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο ο κ. Ντράγκι για να κλείσει τις τράπεζες το 2015, με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο να απορρίπτει το σχετικό αίτημα, αλλά η ΕΚΤ να ζητάει επιπλέον και δικαστικά έξοδα περί τις 20.000 ευρώ ως SLAPP (https://mera25.gr/o-ekviasmos-tou-diem25-apo-tin-ekt-mas-afora-olous/)!

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Ιώσεις - Τζανάκης: Δύσκολες οι επόμενες 3 εβδομάδες, με 500000 κρούσματα (βίντεο)

Ρόδος: θρίλερ με θάνατο δικηγόρου από πυροβολισμό