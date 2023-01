Υγεία - Περιβάλλον

Καιρός: Ο χειμώνας… αποφάσισε να έρθει στην Ευρώπη

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πολύ πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της βορειοδυτικής Αφρικής, αλλά όχι και στην Ελλάδα.

Επιτέλους οι φίλοι του σκι θα δουν χιόνι στα βουνά και στα χιονοδρομικά κέντρα. Πολύ ψυχρές αέριες μάζες αναμένεται να καλύψουν κατά τη διάρκεια της νέας εβδομάδας την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη, καθώς και τη Βορειοδυτική Αφρική, προκαλώντας εκτεταμένες χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Κατά τόπους αναμένονται πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη χιονιού (έως και πάνω από δύο μέτρα), ιδιαίτερα στις Άλπεις, στους ορεινούς όγκους της Ιβηρικής χερσονήσου και στα ορεινά των Δυτικών Βαλκανίων. Η μεταφορά των ψυχρών αερίων μαζών προς τις προαναφερθείσες περιοχές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16/01 και θα κορυφωθεί κατά το διάστημα Τετάρτη 18/01 - Σάββατο 21/01. Ενδεικτικό της έντασης της ψυχρής εισβολής είναι το γεγονός ότι οι αέριες μάζες θα είναι κατά τόπους 10-12 βαθμούς ψυχρότερες από τις κανονικές τους για την εποχή τιμές.

Το αίτιο για την εκδήλωση αυτής της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας βρίσκεται 10 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης και έχει να κάνει με την κίνηση του αεροχειμάρου. Ο αεροχείμαρος είναι ένα ισχυρό ρεύμα αέρα σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης με κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η κίνησή του καθορίζει τη δημιουργία και την κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων.

Τις επόμενες ημέρες ο πολικός αεροχείμαρος, κατευθυνόμενος από τον Καναδά προς την Ευρώπη, θα εκτοπιστεί βορειότερα από την μέση κλιματική του θέση στην περιοχή της Γροιλανδίας, ενώ στη συνέχεια θα στραφεί απότομα προς νότο και θα αποκτήσει τροχιά προς τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιβηρική Χερσόνησο και τη Βορειοδυτική Αφρική, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο πολύ ψυχρές αέριες μάζες κατά κύματα νοτιότερα.

