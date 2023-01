Αθλητικά

Australian Open: Ο Κύργιος αποχώρησε από το τουρνουά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ομογενής πρωταθλητής από την Αυστραλία, Νο 21 του κόσμου, δήλωσε συντετριμμένος για την αποχώρηση του.

Ο Νικ Κύργιος αποσύρθηκε από το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, το Australian Open, λόγω τραυματισμού του στο γόνατο. Ο ομογενής πρωταθλητής από την Αυστραλία, Νο 21 του κόσμου, θα αγωνιζόταν αύριο κόντρα στον Ρώσο, Ρομάν Σαφιούλιν, αλλά ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το τουρνουά.

Ο γιατρός του Αυστραλού, που αξιολόγησε τον τραυματισμό του, εκτίμησε ότι ο Κύργιος αναμένεται να επιστρέψει τον Μάρτιο στο Indian Wells.

«Ήταν άσχημη χρονικά στιγμή, αλλά οι τραυματισμοί είναι μέρος του αθλητισμού. Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός, δεν αμφιβάλλω γι’ αυτό. Είμαι συντετριμμένος. Προφανώς αυτό το Slam είναι το σπίτι μου και το να μη συμμετάσχω σε αυτό το τουρνουά είναι σκληρό», τόνισε φανερά απογοητευμένος ο Κύργιος.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεπάλ - πτώση αεροσκάφους: βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη του Βρανδεμβούργου

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Πλήθος κόσμου και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (εικόνες)