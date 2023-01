Κόσμος

Πακιστάν: αυξάνονται οι αναγκαστικοί γάμοι κοριτσιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλουν ειδικοί του ΟΗΕ για τους αναγκαστικούς γάμους και τις απαγωγές στο Πακιστάν.

Αυξάνονται στο Πακιστάν οι απαγωγές, οι γάμοι και ο αναγκαστικός προσηλυτισμός νεαρών κοριτσιών που προέρχονται από θρησκευτικές μειονότητες, κατήγγειλαν σήμερα ειδικοί του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλώντας την κυβέρνηση να ενεργήσει το συντομότερο δυνατό ώστε να τερματιστούν αυτές οι πρακτικές.

«Ανησυχούμε βαθιά για το γεγονός ότι κορίτσια μικρά έως και 13 ετών απάγονται από τις οικογένειές τους, θύματα σωματεμπορίας, και οδηγούνται σε μέρη μακριά από τα σπίτια τους, αναγκάζονται να παντρευτούν άνδρες που συχνά έχουν τη διπλάσια ηλικία και να προσηλυτιστούν στο ισλάμ», κατήγγειλε μια ομάδα δώδεκα ανεξάρτητων ειδικών τους οποίους διόρισε ο ΟΗΕ.

«Ανησυχούμε πολύ για το γεγονός ότι τέτοιοι γάμοι και προσηλυτισμοί γίνονται υπό την απειλή βίας εναντίον των κοριτσιών ή των γυναικών αυτών ή των οικογενειών τους», προσέθεσαν στην ανακοίνωσή τους που δημοσιεύθηκε σήμερα και την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων ειδικοί εισηγητές για την πώληση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, για τη σύγχρονη δουλεία, για τη βία κατά των γυναικών και για ζητήματα που αφορούν μειονότητες.

Ζήτησαν εξάλλου από την κυβέρνηση του Πακιστάν «να λάβει άμεσα μέτρα για να αποτρέψει και να εξετάσει σε βάθος τις πράξεις αυτές».

Οι έρευνες για τα περιστατικά, επεσήμαναν οι ειδικοί, θα πρέπει να διεξάγονται «με αντικειμενικό τρόπο και με βάση την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Τα μέλη της οικογένειες αναφέρουν ότι οι καταγγελίες των θυμάτων σπάνια λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την αστυνομία, η οποία είτε αρνείται να τις καταγράψει είτε ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπραχθεί κανένα έγκλημα διότι πρόκειται για ‘γάμους από έρωτα’», εξήγησαν οι ειδικοί. Υπογράμμισαν μάλιστα ότι οι απαγωγείς «συχνά αναγκάζουν τα θύματά τους να υπογράψουν έγγραφα τα οποία αναφέρουν ψευδώς» ότι είναι σε νόμιμη ηλικία γάμου και ότι παντρεύτηκαν με τη θέλησή τους.

Στη συνέχεια η αστυνομία επικαλείται τα έγγραφα αυτά για να δηλώσει ότι δεν έχει διαπραχθεί κανένα έγκλημα, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι οποίοι κάλεσαν τις πακιστανικές αρχές «να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία που θα απαγορεύει τον αναγκαστικό προσηλυτισμό, τους αναγκαστικούς και πρόωρους γάμους, τις απαγωγές και τη σωματεμπορία».

Τους ειδικούς διόρισε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αλλά οι ανακοινώσεις τους δεν έγιναν εξ ονόματος του διεθνούς οργανισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Ο πληθυσμός μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια

Κερατέα: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο

Καιρός: βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη