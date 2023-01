Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Συνάντηση με Στάινμαγερ στο Βερολίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τετ α τετ Σακελλαροπούλου – Στάινμάγερ . Στο «τραπέζι» οι εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας – Γερμανίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε σήμερα με τον Γερμανό ομόλογό της Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Βερολίνο μετά από πρόσκλησή του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και εξετάσθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους, σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση σε θέματα άμυνας, ενεργειακής επάρκειας, πράσινης ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και έξυπνων τεχνολογιών, όπως το έργο Smart & Sustainable Astypalea.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε τη σαφή καταδίκη της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και επεσήμανε την προσήλωση της Ελλάδας στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη σημασία διαφύλαξης της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κ.Σακελλαροπούλου δήλωσε ότι η Ελλάδα εκτιμά ιδιαιτέρως τη στάση της Γερμανίας απέναντι στις τουρκικές απειλές και υπενθύμισε ότι η χώρα μας παγίως τάσσεται υπέρ του διαλόγου, ο οποίος, ωστόσο, δεν μπορεί να διεξαχθεί σε συνθήκες έντασης, αναθεωρητικής και εμπρηστικής ρητορικής.

Αναφερόμενη στα Δυτικά Βαλκάνια, η Πρόεδρος είπε ότι η αναζωογόνηση και η επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία της Ευρώπης.

Επίσης, τόνισε τη συμβολή της Ελλάδας στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, με την ιδιότητά της ως κόμβου για αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου, στις υφιστάμενες και υπό κατασκευή ενεργειακές υποδομές και την καθοριστική σημασία του εμπορικού μας στόλου, του μεγαλύτερου παγκοσμίως, στη μεταφορά ενέργειας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέστησε σαφές ότι για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, η αποφυγή της εργαλειοποίησης του προβλήματος και η προστασία των συνόρων της Ε.Ε., με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σημειώνεται τέλος ότι η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε προς τον Γερμανό ομόλογό της την ύψιστη σημασία του ζητήματος των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, τονίζοντας ότι ο σχετικός διάλογος θα είναι προς όφελος και των δύο χωρών και η επίλυση των διαφορών του παρελθόντος θα βοηθήσει στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας για το μέλλον.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος - Λεπτοσπείρωση: Νεκρός 57χρονος

Ιωάννινα: καταδίωξη δραπέτη στο κέντρο της πόλης

Λουτράκι - Ξυλοδαρμός μαθητή: Τα βαριά τραύματα και η καταγγελία για καθηγητές (βίντεο)