Υποκλοπές: Ο Τσίπρας ενημέρωσε την Σακελλαροπούλου για τις εξελίξεις

Για «φαινόμενα που διαταράσσουν τη λειτουργία του πολιτεύματος» έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Αναγκαία η διαλεύκανση με νόμιμες διαδικασίες», τόνισε η ΠτΔ.

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου είχε το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να την ενημερώσει για την εξέλιξη στο θέμα των υποκλοπών.

Κατά τον σύντομο διάλογο που είχαν παρουσία των δημοσιογράφων ο κ. Τσίπρας είπε, «Ζήτησα να σας συναντήσω προκειμένου να εκφράσω την αγωνία και τον βαθύτατο προβληματισμό μου για φαινόμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. Η ελληνική δημοκρατία παραμένει κράτος. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, ως εκ τούτου φρονώ ότι έχει έρθει η ώρα το πολιτικό σύστημα να αναλάβει ευθύνες του και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε, «Ευχαριστώ για την πρωτοβουλία της συνάντησης και της ενημέρωσης, εγώ επιδιώκω επικοινωνία με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Για το θέμα των παρακολουθήσεων έχω τοποθετηθεί στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων μου. Είναι σοβαρό ζήτημα, το οποίο συνδέεται, άπτεται της λειτουργία θεσμών και της ποιότητας της δημοκρατίας. Όταν τοποθετήθηκα εξέφρασα πάντα με νόμιμες διαδικασίες την ανάγκη να υπάρξει διαλεύκανση.

Είμαστε κράτος δικαίου και με το θέμα κατά περίπτωση ασχολείται η ΑΔΑΕ και η Βουλή, καθώς και οι δικαστικές αρχές όπου κατά ένα μέρος έχει πάει. Το Σύνταγμα και οι νόμοι προβλέπουν την διαδικασία άρσης του απορρήτου και της ενημέρωσης ενδιαφερομένων. Στη συγκυρία αυτή έχουμε καθήκον οι αρχές να προστατεύουν το αγαθό της εθνικής ασφαλείας, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι δύσκολη στάθμιση με κόστος, αλλά αναγκαία.

Η δημοκρατία μας έχει βάθος και συνέχεια και η Ελλάδα έχει εδραιωμένη θέση και αναγνώριση στην ευρωπαϊκή οικογένεια και χρέος όλων μας είναι να προστατέψουμε το πολύτιμο κεκτημένο γιατί είναι θέμα σεβασμού και στους πολίτες που σε κρίσιμες περιόδους δοκιμάστηκαν και επέδειξαν ωριμότητα και αντοχή. Από συναντήσεις μου στο εξωτερικό αντλώ την πεποίθηση ότι έχουν προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια για την χώρα μας που έχει να επιδείξει πολλά σε ενέργεια περιβάλλον ψηφιακές υπηρεσίες».

