Εκλογές στην Τουρκία - Αντιπολίτευση: Παράτυπη η διεκδίκηση νέας θητείας από τον Ερντογάν

Μεγάλη συζήτηση έθεσε η συμμαχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υποψηφιότητα Ερντογάν υπογραμμίζοντας ότι είναι παράτυπη η διεκδίκηση τρίτης θητείας.

Επισήμως έθεσε για πρώτη φορά η αντιπολίτευση το θέμα της υποψηφιότητας Ερντογάν για τρίτη θητεία. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, με ανακοίνωσή τους τα έξι κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι με βάση το Σύνταγμα ο Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι δυνατόν να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Η υποψηφιότητά του είναι παράτυπη.

Ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι η αντιπολίτευση δεν θα δώσει βάρος σε αυτό κατά την προεκλογική της εκστρατεία και θα πάει στις εκλογές της 14ης Μαΐου με την πεποίθηση ότι όποιος και να είναι ο υποψήφιός της θα κερδίσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Η αντιπολίτευση θέλει να δώσει βάρος στα θέματα της οικονομίας.

Πάντως ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου απάντησε στην αντιπολίτευση υποστηρίζοντας ότι το άρθρο 101 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει τρίτη θητεία στον Πρόεδρο, ισχύει από τον Απρίλιο του 2018 και δεν έχει αναδρομική ισχύ. Ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι η πρώτη θητεία Ερντογάν δεν μετράει.

Πάντως η συμμαχία των έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης συνήλθε για 11η φορά χθες αλλά και πάλι δεν αποφάσισε για τον υποψήφιο πρόεδρό της. Αναμένεται όπως λένε οι πηγές να αποφασίσου μέχρι της 13 Φεβρουαρίου και να την ανακοινώσουν. Όλες οι ενδείξεις μέχρι στιγμής λένε πως θα καταλήξουν τελικά στην υποψηφιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με τη συμφωνία να γίνει Πρόεδρος για ένα – δύο χρόνια μέχρι την αλλαγή του Συντάγματος από προεδρική σε κοινοβουλευτική δημοκρατία και πάλι.

«Δεν υπάρχει εμπόδιο για την εκ νέου υποψηφιότητα του Προέδρου μας. Αυτό δεν είναι καν θέμα συζήτησης», ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ.

