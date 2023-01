Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: νέα επεισόδια με ανατροπές και άφθονο γέλιο (βίντεο)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία... γεύση από τα νέα συναρπαστικά επεισόδια.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επιστρέφει από 16 Ιανουάριου, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 θα μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 25

Ο Αρίστος ανακοινώνει επιτέλους στην Μελίνα ότι πρέπει να αφήσουν το σπίτι αλλά δεν βρίσκει το κουράγιο να της πει τον λόγο και έτσι αυτή νομίζοντας ότι ο Αρίστος θέλει απλά να πουλήσει την βίλα για να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα αρχίζει να ψάχνει υποψήφιους αγοραστές. Ο πρώτος αγοραστής που θα συναντήσει όμως της επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη… Αγοραστή για την βίλα όμως έχει βρει και ο Ράμος, ο οποίος αποφάσισε τελικά να μην μετακομίσει ο ίδιος εκεί, και τώρα ο Αρίστος προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποθαρρύνει αυτή την αγοραπωλησία. Για να τον βοηθήσουν ο Γιάννης και ο Θανάσης αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να πείσουν τον αγοραστή του Ράμου ότι η βίλα είναι πλήρως ελαττωματική… Εν τω μεταξύ, τα αγόρια πηγαίνουν εκδρομή με το σχολείο σε έναν παραδοσιακό ξενώνα κι εκεί ο Θάνος είναι πλέον αποφασισμένος να κάνει την κίνησή του με την Εριέττα! Λογαριάζει όμως χωρίς τον Αλέξανδρο και την Τζοάν, που θα βρεθούν για ακόμη μια φορά ανάμεσά τους...

ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 26

Όταν τα αγόρια γυρίζουν από την σχολική εκδρομή μαθαίνουν ότι πρέπει να μετακομίσουν στο εξοχικό της Μελίνας γιατί ο Αρίστος έχει καταστραφεί οικονομικά, χωρίς όμως να μάθουν και ολόκληρη την αλήθεια. Κι ενώ στο εξοχικό, που αντικειμενικά είναι ερείπιο, όλοι προσπαθούν να συντονιστούν με την νέα δύσκολη κατάσταση, στην βίλα ο Αρίστος, μόνος και θλιμμένος, περιμένει στωικά τον Ράμο να έρθει και να τον πετάξει έξω. Ίσως όμως και να μην είναι τόσο μόνος τελικά, αφού όλοι πέραν της Μελίνας θα περάσουν για να του δείξουν την αγάπη τους… Η Βιβή μάλιστα αποφασίζει να μείνει και μαζί του για όσο μπορέσει, ενώ ο Γιάννης και ο Θανάσης έχουν και μια ιδέα για να τον βοηθήσουν να κερδίσει κάποια χρήματα! Και με αυτά τα χρήματα ο Αρίστος θα βρει τον τρόπο να βρεθεί πάλι κοντά με την οικογένεια του…

Trailer

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

Τα επεισόδια της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να τα δείτε:

