Ερντογάν: Όποιος κακολογεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι προδότης

Κατηγορώντας την κεμαλική αντιπολίτευση για εθνικούς προδότες και ιμπεριαλιστές, ο Τούρκος πρόεδρος προσπάθησε να εξυψώσει με αφορμή την επέτειο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το εθνικιστικό αίσθημα του λαού του.

Τα 724 χρόνια από την ίδρυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας γιόρτασε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε προεκλογική ομιλία του στο Μπιλετζίκ στην κεντρική Τουρκία, κάνοντας αναδρομή στο ιστορικό οθωμανικό παρελθόν.

«Όποιος κακολογεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, της οποίας η 724η επέτειος ίδρυσης είναι σήμερα σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς, είναι είτε προδότης είτε δεν μπορεί να την χωνέψει», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν



Απευθυνόμενος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές με το όραμα του Αιώνα της Τουρκίας. Ο αείμνηστος Μεντερές είπε πριν από 73 χρόνια ενάντια στον μονοκομματικό φασισμό των ιμπεριαλιστών, "Φτάνει, ο λόγος ανήκει στο έθνος". Αν και τέλος του Μεντερές ήταν απαγχονισμός, , αυτή η λέξη συνέχισε να αντηχεί στις καρδιές του έθνους μας. Το CHP μας μιμείται. Κύριε Κεμάλ ξέρετε πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που το είπαμε; Αυτοί είναι πραξικοπηματίες. Είναι κηδεμόνες» ανέφερε ο τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

