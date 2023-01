Κοινωνία

Τριών Ιεραρχών: Κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία τη Δευτέρα

Τι αναφέρει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κανονικά θα γίνουν τα μαθήματα σε τα σχολεία όλων των βαθμίδων αύριο Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, ανήμερα της γιορτής των Τριών Ιεραρχών, όπως προβλέπεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

«Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και εκκλησιασμός. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας. Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις και ο εκκλησιασμός θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α.(Β΄4695)», αναφέρει η εγκύκλιος.

Κλειστά θα είναι τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

