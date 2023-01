Παράξενα

Πάτρα: Παιδιά δημοτικού κάνουν μάθημα με λεκάνες ανάμεσα στα θρανία.. για τη βροχή! (εικόνες)

Τριτοκοσμικές εικόνες σε δημοτικό σχολείο της Πάτρας. Τι λέει η διεύθυνση του σχολείου.

Με πλαστικές λεκάνες τοποθετημένες ανάμεσα στα θρανία κάνουν μάθημα όταν βρέχει μαθητές στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Αρόης.

Οι απίστευτες εικόνες τραβήχτηκαν μόλις την περασμένη Πέμπτη, οπότε και η σφοδρή κακοκαιρία έπληξε και την Πάτρα. Εικόνες που όμως περιγράφουν εύγλωττα την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία τρία ολόκληρα χρόνια σε αυτό το σχολείο: Κάθε, μα κάθε φορά που βρέχει, οι αίθουσες κυρίως της Πρώτης, της Δευτέρας και της Τρίτης τάξης, πλημμυρίζουν από το νερό, που τρέχει ασταμάτητα από τα ταβάνια!

Την ίδια ώρα όμως, ο εφιάλτης των δασκάλων παραμένει άγρυπνος, καθώς ο κίνδυνος παραμονεύει. Και αυτό, γιατί τα νερά τρέχουν δίπλα ακριβώς από τα φωτιστικά σώματα και τα καλώδια του ηλεκτρικού, που βρίσκονται διασκορπισμένα στις οροφές των αιθουσών! Μάλλον από θαύμα δεν έχει ευτυχώς σημειωθεί έως σήμερα κάποια ηλεκτροπληξία, με τραγικές συνέπειες για τα 6χρονα και 8χρονα παιδιά, αλλά και τους δασκάλους που βρίσκονται στις αίθουσες του αίσχους…

Παράλληλα, ερώτημα προκύπτει και για την στατική ασφάλεια των αιθουσών και της οροφής τους, εξ αιτίας της παρατεταμένης διάβρωσης και καταπόνησης που έχει δεχθεί το κτίριο, από τα νερά που το κατατρώγουν με κάθε νεροποντή. Οι φωτογραφίες – ντοκουμέντο της «Π», φανερώνουν σε όλη του τη διάσταση το πρόβλημα, αφού όπως φαίνεται ολοκάθαρα, οι τοίχοι είναι μούσκεμα από την υγρασία και φουσκωμένοι από τη διάβρωση!

