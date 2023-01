Κόσμος

Μπαχτσελί για σύμπραξη των 6: να πάρουν τον Μπάιντεν να τους δώσει εντολή για υποψήφιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βολές του κυβερνητικού εταίρου στη σύμπραξη των 6 για τη διεκδίκηση της τουρκικής προεδρίας.

«Δεν είναι στη δικαιοδοσία κανενός απατεώνα ή ανήθικου να βάζει αλυσίδες ή χειροπέδες στο ΜΗΡ. Όλοι να ξέρουν ότι θα περάσουμε φιτίλια από τη των συντακτών και των εργολάβων συκοφαντικών εκστρατειών και σκοτεινών σεναρίων. Κανείς δεν πρέπει να ονειρεύεται μάταια. Το MHP δεν θα δεχτεί κανέναν στόχο που δεν περιλαμβάνει το έθνος και τις εθνικές και ηθικές αξίες», είπε σήμερα απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική του ομάδα ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

«Δεν θα κάνουμε το παραμικρό βήμα πίσω απέναντι στους ηλίθιους και τα παράσιτα που νομίζουν ότι θα παίξουν παιχνίδι με την Τουρκία κρατώντας μας απασχολημένους και προσπαθώντας να ρίξουν λάσπη στην υπόθεσή μας.

Βλέπουμε αυτούς που περιπλανώνται γύρω μας και περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να ατιμάσουμε τους πολιτικούς που σκορπούν διχόνοιες, τους αρουραίους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους ανέντιμους ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, τους προδότες της FETO, τους χωρίς ρίζες και αυτούς που δεν έχουν ταυτότητα. Όσοι θέλουν να μας ραντίσουν με αίμα έχουν το αίμα των μαρτύρων μας στα πρόσωπά τους. Οι γιοι του έθνους δεν θα νικηθούν από τους υπηρέτες του Σατανά.

Υπήρχαν πλιατσικολόγοι που είπαν ότι το κόμμα μας είχε πρόβλημα. Ανισόρροποι απειλούσαν με ένα σπιρτόκουτο στο χέρι. Διεφθαρμένοι πολιτικοί έλεγαν σαν χορωδία ότι η Λαϊκή Συμμαχία χάνει αίμα, για να φυλακίσουν την Τουρκία στο κλουβί των καταπιεστών», είπε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Απάντηση έδωσε και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, κατηγορώντας τες ότι, είναι πληρωμένες. «Τον ανοιχτό λογαριασμό θα τον δείτε στις 14 Μαΐου. Αν είχα χρόνο θα σας εξηγούσα λέξη προς λέξη τί θα πει τιμή. Κοιτάξατε τις πληρωμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων; Τώρα ξεκινάμε, θα σας τρελάνουμε», είπε σχετικά.

Αναφερόμενος στη σύμπραξη των έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διεκδίκηση της τουρκικής προεδρίας στις εκλογές της 14ης Μαΐου, ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, είπε πως, «αν δεν μπορούν να αποφασίσουν ας προσδιορίσουν τον υποψήφιό τους με κλήρωση, αν δεν μπορούν ούτε αυτό ας τηλεφωνήσουν στον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο να πάρουν εντολή» και μιλώντας για την κοινή τους δήλωση, σημείωσε πως, «είναι δήλωση γκρεμίσματος που αποτελεί εγγύηση στον αυτονομισμό, ακρωτηριασμένο βήμα για την κρίση του συστήματος»

«Το τουρκικό έθνος δεν θα δώσει κύρος σε κείμενα της συμμαχίας της ντροπής τα οποία είναι υπό παραγγελίαν», κατέληξε ο Μπαχτσελί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Απείλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του επειδή πιστεύει ότι εκείνη τον απατά

Πτώση F-4 στην Ανδραβίδα - Αντιπτέραρχος ε.α: Η λάθος εκτίμηση πιθανόν ο λόγος πτώσης του αεροσκάφους

Πώς ο πληθωρισμός επηρεάζει τους πολίτες στην Ευρώπη