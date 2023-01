Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ποσειδώνας και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

"Ο Ποσειδώνας φέρνει εξαπατήσεις ακόμη και σε πρόσωπα εξουσίας" είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας των ζωδίων στο "Πρωινό".

Αμέσως μετά ανέφερε πως "η Σελήνη στους Διδύμους φέρνει ανάγκη για παρεά με φίλους και συναναστροφές".

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





