Καταγγελία - Βόλος: 84χρονος έδειρε την νύφη του στο κέντρο της πόλης

Ποια ήταν η αιτία που ο ηλικιωμένος άνδρας επιτέθηκε βίαια στη σύζυγο του γιου του.

Ένα απίστευτο περιστατικό διαδραματίστηκε χθες το πρωί στο κέντρο του Βόλου, στην οδό Δημητριάδος, μπροστά στα μάτια έκπληκτων περαστικών. Ένας 84χρονος επιτέθηκε στη νύφη του, την χτύπησε και την άρπαξε από τα μαλλιά.

Ο λόγος ήταν οι οικονομικές διαφορές και ειδικότερα, η αξιοποίηση ενός καταστήματος σε κτίριο στο κέντρο της πόλης. Το κτίριο μαζί με τα καταστήματα ανήκαν στον 84χρονο και όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα έγραψε στα παιδιά του. Μόλις θα έβγαινε στην σύνταξη είχε δεσμευτεί πως το ένα κατάστημα στο οποίο ο ίδιος στέγαζε την επιχείρησή του , θα το αναλάμβανε η νύφη του, πράγμα που δεν έγινε ποτέ.

Ο ίδιος αν και συνταξιοδοτήθηκε, παρέμεινε μέσα στο κατάστημα, το οποίο σπανίως ωστόσο ανοίγει, ενώ ο γιός του με την σύζυγό του αποφάσισαν να το εκμεταλλευτούν. Ο γιoς του εξουσιοδότησε την γυναίκα του για όλες τις αναγκαίες κινήσεις και χθες η 53χρονη περίμενε στις 8.30 το πρωϊ τον πεθερό της έξω από την πόρτα του καταστήματος, όπου του ζήτησε τα κλειδιά.Ο υπερήλικας εκνευρίστηκε και ακολούθησαν σκηνές απείρου κάλλους. Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και ξέσπασε μεγάλος καυγάς, με θεατές περαστικούς και πελάτες της διπλανής τράπεζας.

Ο 84χρονος συνελήφθη μετά από μήνυση της νύφης του, η οποία τον κατηγόρησε πως την άρπαξε από τα μαλλιά και της έσκισε το μπουφάν την ώρα που την χτυπούσε. Ο υπερήλικας οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι στο αυτόφωρο και ο δικηγόρος του ζήτησε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να μελετήσει την δικογραφία, ενώ η μάρτυρας κατηγορίας δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Ο 84χρονος δεν ζει με τα παιδιά του, αλλά μόνος του και όπως είπε στους δικαστές φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό του.

Πηγή: gegonota.news

