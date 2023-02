Αθλητικά

Οπαδική βία: Ανήλικοι απείλησαν άνδρα... γιατί δεν έλεγε τι ομάδα είναι

Τι κατήγγειλε ο άνδρας για το περιστατικό σε περιοχή του Βόλου. Τι του είπαν οι ανήλικοι.

Φραστική επίθεση από ομάδα τεσσάρων ανηλίκων, που μάλιστα απείλησαν να τον χτυπήσουν, αν δεν τους έλεγε τι ομάδα είναι, δέχτηκε σύμφωνα με καταγγελία του ιδίου στα τοπικά ΜΜΕ, χθες το πρωί, σχεδόν έξω από το πρώην Πολυκλαδικό Ν. Ιωνίας ένας 50χρονος συμπολίτης, την ώρα που περπατούσε για να πάει στο κλειστό Γυμναστήριο Ν. Ιωνίας.

Όπως αναφέρει, ο παθών, ενώ περπατούσε σε πεζοδρόμιο όπου βρισκόταν περίπου 12 παιδιά, μια ομάδα τεσσάρων ατόμων, μεταξύ 14-17 χρόνων του κινήθηκαν στο μέρος του και τον ρώτησαν τι ομάδα είναι…

Ο συμπολίτης τους είπε ότι θα μπορούσε να είναι και πατέρας τους, αλλά, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανήλικοι συνέχισαν να τον ρωτάνε, κάνοντας παράλληλα κινήσεις να τον χτυπήσουν, ενώ ο ένας προσπάθησε να τον χτυπήσει με το πόδι στο πρόσωπο…

Ο 50χρονος αναφέρει ότι δεν έδειξε σημάδια φόβου, δεν απάντησε και τρία παιδιά του είπαν «μπάρμπα θα λες … ΠΑΟΚ» και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν!

Ο συμπολίτης διερωτάται αν θα έχουν μιμητικές επιθέσεις… όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη με νεαρό οπαδό του Άρη και τονίζει ότι έκανε καταγγελία για το περιστατικό και στην Αστυνομία.

πηγή: magnesianews.gr

