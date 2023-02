Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: σιωπηρή πορεία για τη μνήμη του (εικόνες)

Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης Καμπανός σε μια πορεία εις μνήμην του.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σιωπηρή πορεία μνήμης για τον Άλκη Καμπανό, από το σημείο της δολοφονίας έως τον Λευκό Πύργο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται για τον ένα χρόνο από τον τραγικό θάνατό του.

Λίγο πριν την έναρξη της πορείας οι συγκεντρωμένοι φώναξαν «Άλκη ζεις και δεν θα ξεχαστείς» και «Άλκης Καμπανός για πάντα Αρειανός» ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Στο σημείο βρέθηκαν και ποδοσφαιριστές του Άρη Κουέστα και Μπάμπετς.

Εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων, με τις στολές τους αλλά και απλός κόσμος, φίλαθλοι φορώντας ρούχα με διακριτικά των ομάδων που αγαπούν, βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας με ένα κερί. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι χαρά γιορτή.

Η πορεία θα κινηθεί στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας, έναντι του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου έχουν τοποθετηθεί πλάκες με τα ονόματα των Άλκη, Τόσκο και Νάσο, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας της οπαδικής βίας. Στη συνέχεια θα καταλήξει στον Λευκό Πύργο.

Εκεί προβάλονται φωτογραφίες του Άλκη, φωτογραφίες από ενέργειες που έγιναν στη μνήμη του σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και από ενέργειες της Δομής Εις το Όνομα του Άλκη. Επίσης θα υπάρξει και ένα δρώμενο μπροστά στο Λευκό Πύργο.





