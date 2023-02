Οικονομία

ΕΚΤ – επιτόκια: Αύριο οι αποφάσεις για την νέα αύξηση

Ενώ όλοι αναμένουν μια μικρή αύξηση της τάξης του 0,5%, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα πει η Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό, που θα προσδιορίσει τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.

Με το βλέμμα στραμμένο στην αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ κινήθηκαν σήμερα οι αγορές ομολόγων. Στις περισσότερες εξ αυτών οι τιμές των ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αποδόσεις τους, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει αύριο σε νέα αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,5%.

Συνακόλουθα το ενδιαφέρον, πέραν της απόφασης αυτής, εστιάζεται στη ρητορική που θα χρησιμοποιήσει η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ για την πορεία του πληθωρισμού. Από αυτή θα προσδιοριστούν και οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ στο μέτωπο των επιτοκίων και κυρίως πόσο «απέχουμε» ακόμη από το «να πιάσουν ταβάνι».

Σημειώνεται πάντως ότι η πορεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη είναι πτωτική καθώς και τον Ιανουάριο για τρίτο συνεχή μήνα παρατηρήθηκε υποχώρηση του στο 8,5% από 9,2% τον Δεκέμβριο. Ωστόσο οι αποφάσεις στην ΕΚΤ λαμβάνονται με γνώμονα όχι μόνο τα απολογιστικά στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού, αλλά κυρίως σύμφωνα με τις προβλέψεις για την μελλοντική του πορεία.

Στην ΗΔΑΤ καταγράφηκαν σήμερα συναλλαγές 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,30% από 4,29% έναντι 2,28% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,02% από 2,01 χθες.

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου, ξεπερνώντας το φράγμα των 1,09 δολαρίων, καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,0922 δολάρια από το επίπεδο των 1,08798 δολαρίων που άνοιξε η αγορά. Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ / δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,0894 δολάρια.

