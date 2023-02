Πολιτική

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Μητσοτάκης: Πήραμε το μάθημα μας, ικανοποίηση για τον κρατικό μηχανισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον πολύνεκρο σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία και την ελληνική βοήθεια προς τις δύο χώρες.

Πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τηλεδιάσκεψη με τα αρμόδια υπουργεία για την ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» και την παροχή βοήθειας στην Τουρκία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη διάθεση της Ελλάδας για την παροχή βοήθειας στην Τουρκία σε ό,τι ζητηθεί.

Να θέσουμε τις δυνάμεις μας στη διάθεση της Τουρκίας ανάλογα με το τι θα μας ζητήσουν

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τα αρμόδια υπουργεία για τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, για τα αιτήματα που υπάρχουν για βοήθεια και για τον τρόπο που μπορεί να παρασχεθεί. Στην έναρξη της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός τόνισε:

«Κατ’ αρχάς, να εκφράσω τη βαθιά μου οδύνη για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και να τονίσω, για ακόμη μια φορά, ότι η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη να υποστηρίξει την Τουρκία και αντιλαμβάνομαι ότι θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ότι έχει ήδη εγκριθεί από τουρκικής πλευράς η αποστολή ενός αεροσκάφους με μία δύναμη της ΕΜΑΚ, η οποία θα συνδράμει στις αποστολές διάσωσης.

Θα πρέπει να θέσουμε όλες τις δυνάμεις μας στη διάθεση της Τουρκίας ανάλογα με το τί άλλο μπορεί να μας ζητήσουν. Η εκτίμησή μου είναι ότι προφανώς μιλάμε για έναν καταστροφικό σεισμό, η έκταση του οποίου θα αποτυπωθεί πλήρως με την πάροδο του χρόνου. Πρώτη έννοια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η διάσωση και η σωτηρία όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων βρίσκονται στα συντρίμμια.

Είναι μια δουλειά που λόγω εμπειρίας την ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά και νομίζω στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε και τι άλλο εξοπλισμό, ιατροφαρμακευτικό υλικό, κουβέρτες, σκηνές, μπορεί να μας ζητήσουν οι Τούρκοι ώστε να τις αποστείλουμε στη συνέχεια».

Η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού ήταν πολύ ικανοποιητική. Πήραμε τα μαθήματά μας από προηγούμενες αντίστοιχες κακοκαιρίες

Σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα», έγινε αναλυτική ενημέρωση από κάθε υπουργείο για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα του και διαπιστώθηκε ότι η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού ήταν άμεση και αποτελεσματική εκεί που σημειώθηκαν προβλήματα. Εκεί που παραμένουν κάποια ζητήματα προς επίλυση είναι με την παροχή ρεύματος σε λίγες περιοχές -πολύ λιγότερες σε σύγκριση με το παρελθόν- και αναμένεται σύντομα η επίλυσή τους. Επίσης, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα και παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου. Σχετικές ανακοινώσεις θα εκδοθούν στη διάρκεια της ημέρας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε στη διάρκεια της σύσκεψης:

«Η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού συνολικά πιστεύω ήταν πολύ ικανοποιητική, με την έννοια ότι πήραμε τα μαθήματά μας από προηγούμενες αντίστοιχες κακοκαιρίες. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις των πολιτών και ως προς την κατάσταση των δρόμων, αλλά και ως προς την αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, κάτι το οποίο μας είχε απασχολήσει πολύ στο παρελθόν.

Να πω, επίσης, ότι φαίνεται ότι πια μαθαίνουμε ως χώρα ότι πρέπει να ζούμε με την πρόληψη και ότι οι πολίτες ακούν τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας.

Θεωρώ ότι και αυτή είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για το μέλλον και βέβαια να επαναλάβω ότι το γεγονός ότι έχουμε πια στη διάθεσή μας τα εργαλεία της τηλεκπαίδευσης, αλλά και της τηλεργασίας. Σίγουρα μας δίνουν την δυνατότητα να μπορούμε να καλύψουμε ώρες οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα ήταν χαμένες.

Τηλεδιάσκεψη με τα αρμόδια υπουργεία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» και την παροχή βοήθειας στην Τουρκία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει σε ό,τι ζητηθεί. pic.twitter.com/V1A6aDpwGw — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2023

Καλό είναι ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση. Θα μπορούν να κάνουν και τηλεκπαίδευση και να παίξουν στα χιόνια. Μπορούν να κάνουν και τα δύο. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.

Πάντως σε σχέση με το που βρισκόμασταν πριν από κάποια χρόνια, νομίζω ότι στον τομέα αυτόν έχει επιτελεστεί σημαντική πρόοδος».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας.

Παππάς: Το χιόνι δεν θα σβήσει τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την παράλυση της χώρας

«Η δήθεν απόλυτη ετοιμότητα του επιτελικού κράτους ενόψει της κακοκαιρίας, εξαντλήθηκε στον χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων και στην αποστολή μαζικών μηνυμάτων για αναστολή κάθε δραστηριότητας στη χώρα», τονίζει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς.

«Η ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της περιφέρειας Αττικής και ορισμένων δήμων προδόθηκε από το γενικό πρόσταγμα για παύση εργασιών και μετακινήσεων για ένα φαινόμενο, το οποίο όχι μόνο είχε προβλεφθεί εδώ και μέρες, αλλά δεν είναι καν, μέχρι στιγμής, όσο ακραίο προβλεπόταν», σημειώνει και επισημαίνει πως «σε μια κατάσταση, η οποία και κατά τους ίδιους τους πολίτες θα έπρεπε να είναι απολύτως ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη η χώρα κόπηκε στα δύο -και οδικά και σιδηροδρομικά- για πολλές ώρες», ενώ «οι δρόμοι ανοιγοκλείνουν χωρίς σαφείς δικαιολογίες και χωρίς πρόνοια για τους πολίτες και τους επαγγελματίες που πρέπει να μετακινηθούν».

Επίσης, καταγγέλλει ότι «πολλές γραμμές λεωφορείων στην Αττική έχουν ανασταλεί, το δε μετρό, ένα μέσο σταθερής τροχιάς, αδυνατεί να φτάσει στο αεροδρόμιο», «ατυχήματα, όπως το χθεσινό με κορμό καμένου δέντρου (από τις πυρκαγιές του 2021) που "έσκισε»"την καμπίνα του μηχανοδηγού του Λευκού Βέλους, θεωρούνται κανονικότητα» και ότι «το εμπόριο που, πλην εξαιρέσεων, τέθηκε σε αργία, καθώς και η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία έγιναν επαναλαμβανόμενος κανόνας για να καλυφθεί η ανεπάρκεια διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων κάθε αρμόδιου».

«Οι ευθύνες της παράλυσης του κράτους και των ΟΤΑ, εν μέσω μιας ήπιας σχετικά κακοκαιρίας, δεν θα κρυφτούν για πολύ κάτω από το χιόνι, το οποίο άρχισε να λιώνει», καταλήγει ο Ν. Παππάς.

Σε σχόλιο της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπης Τσαπανίδου, αναφέρεται: «Είναι άξιο απορίας για τί ακριβώς «κομπάζει» ο κ. Μητσοτάκης διαπιστώνοντας «πολύ ικανοποιητική ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού» με δύο πόντους χιόνι. Για το κλείσιμο ακόμα και της εθνικής οδού, κεντρικών οδικών αρτηριών και σιδηροδρομικών δικτύων πριν καλά καλά χιονίσει; Για την πλήρη παύση κάθε οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, ώστε να μην χρειαστεί να κρατήσει ανοιχτούς δρόμους; Μετά το περσινό φιάσκο ο κ. Μητσοτάκης, το μόνο που έκανε σήμερα είναι να παραδεχθεί πως πέρυσι τα έκανε μαντάρα και φέτος απλά έκλεισε από μόνος του τα πάντα και παρέλυσε την Αττική και τη μισή χώρα, πριν ακόμα πέσει το πρώτο χιόνι. Δουλειά του κράτους κ. Μητσοτάκη σε μία προαναγγελθείσα εδώ και μέρες κακοκαιρία, δεν είναι το ολικό λουκέτο και η μετάθεση ευθυνών στους πολίτες με επιπλέον έξοδα, αλλά να κρατάει ανοιχτούς τους δρόμους και να λειτουργεί η χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετασεισμός 7,5 Ρίχτερ σε Τουρκία - Συρία

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αττική Οδός: Εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα λόγω του χιονιού