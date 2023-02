Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Αργότερα “ανοίγει” το Δημόσιο την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ωράριο του Δημοσίου την Τρίτη αλλάζει, λόγω της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα".

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών κατά την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ», σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και για τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, δεν θα ισχύει το μέτρο της έκτακτης τηλεργασίας που εφαρμόστηκε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και οι υπάλληλοι θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις υπηρεσίες τους. Η ώρα προσέλευσης καθορίζεται στις 10 π.μ., ανεξαρτήτως ωραρίου εργασίας.

Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται εκ νέου ότι τυχόν ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί στο διάστημα προγενέστερο της έκτακτης έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας αύριο, 7/2/2023, στις 10 π.μ., δεν θα πραγματοποιηθούν και οι δημόσιες υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους ενδιαφερομένους πολίτες σχετικά και να μεριμνήσουν άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Ρήγμα 1000 χιλιομέτρων έδωσε τα 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

Σεισμός σε Τουρκία και Συρία – Τσελέντης: Η μετασεισμική ακολουθία θα κρατήσει μήνες

Άρης: Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)