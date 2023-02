Κόσμος

Σεισμός στη Συρία: Έκκληση για διεθνή βοήθεια

«Οι κυρώσεις δεν αποτελούν δικαιολογία», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας. Ανεβαίνει κι άλλο ο αριθμός των νεκρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Φαϊσάλ Μεκντάντ ζήτησε από τις ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν βοήθεια στη χώρα του, μετά τους φονικούς σεισμούς, λέγοντας ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Δαμασκό δεν αποτελούν δικαιολογία για να μην το κάνουν.

Ο Μεκντάντ έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen TV του Λιβάνου.

Σύροι αξιωματούχοι λένε εδώ και καιρό ότι οι δυτικές κυρώσεις πλήττουν τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της χώρας στις περιοχές όπου έχει καταλαγιάσει η κατάσταση, έπειτα από 12 χρόνια πολέμου. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ λένε ότι οι κυρώσεις έχουν ως στόχο να ασκηθεί πίεση στη συριακή κυβέρνηση για να προωθήσει μια πολιτική διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη λήξη του πολέμου.

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κοτζά ανακοίνωσε απόψε ότι εξαιτίας των σεισμών τουλάχιστον 5.434 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31.777 τραυματίστηκαν.

Ο νεότερος απολογισμός των τουρκικών αρχών ανεβάζει σε 7.266 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε Τουρκία και Συρία.

Υπό αντίξοες συνθήκες - λόγω των μετασεισμών και του ψύχους - τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν στη νοτιοανατολική Τουρκία και στη βορειοδυτική Συρία. Εκτιμάται ότι εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα και η αγωνία για την τύχη τους κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες.

