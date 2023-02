Οικονομία

Πλειστηριασμοί - Οικονόμου: Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η επιτομή του πολιτικού φαρισαϊσμού

"Πυρά" από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση του στο θέμα των πλειστηριασμών. Τι είπε για τις εκλογές και την βοήθεια της Ελλάδας στην Τουρκία.



Εκφράζοντας τη θλίψη και τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριου Σαντορινιού, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο θέμα των πλειστηριασμών επεσήμανε ότι «η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που επιβεβαιώνει τον νόμο 4354/2015, νόμο που ψηφίστηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας πρωθυπουργός της χώρας έγινε αφορμή προκειμένου να υπάρξει για μια ακόμα φορά πολιτική σπέκουλα για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και των πλειστηριασμών».

Υπογράμμισε ότι το ζήτημα των πλειστηριασμών είναι σημαντικό και ιδιαίτερα ευαίσθητο και εξήγησε προς καλύτερη κατανόηση του θέματος πως απαιτείται πρώτον «μια ψύχραιμη, ειλικρινής και τεκμηριωμένη αποτίμηση του δικού μας έργου δηλαδή των μέτρων που πήραμε για την αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος του ιδιωτικού χρέους αλλά και τη στήριξη των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας. Συμπολιτών μας που κινδυνεύουν να χάσουν περιουσιακά τους στοιχεία και ιδιαίτερα την πρώτη τους κατοικία». Και δεύτερον «ανάδειξη της υποκρισίας και του λαϊκισμού από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα ο πρόεδρός του ο κ. Τσίπρας».

Εν συντομία ανέλυσε το πρώτο σκέλος υπογραμμίζοντας πάντως πως ο πήχης της σύγκρισης δεν είναι η ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί, μεταξύ αυτών στην υλοποίηση του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ που οδήγησε σε συρρίκνωση των κόκκινων δανείων, στο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της αφερεγγυόητας που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση και το οποίο παρέχει έναν αριθμό χρήσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης αλλά και του ιδιωτικού χρέους σε μία σταθερή βάση (δύο οι βασικοί πυλώνες: εξωδικαστικός μηχανισμός και δικλείδες προστασίας για τους ευάλωτους συμπολίτες μας προκειμένου να μη χάσουν την πρώτη τους κατοικία), στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό και στις ειδικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πιο ευάλωτων δανειοληπτών. Ακόμη στο ενδιάμεσο πρόγραμμα που θα λειτουργεί στο χρονικό διάστημα μέχρι να καταστεί ενεργός ο φορέας επαναμίσθωσης που προβλέπεται στο νόμο 4378/2020 και προβλέπει συνεισφορά του κράτους στις καταβαλλόμενες δόσεις του δανείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάσει και τους 15 μήνες αλλά και στη νομοθέτηση της στήριξης δανειοληπτών με τα προγράμματα Γέφυρα-1 και Γέφυρα-2 με συνολική στήριξη που προσέγγισε τα 600 εκατ. ευρώ και αφορούσε σε πάνω από 95.000 δανειολήπτες.

Αφού περιέγραψε όπως είπε τι έχει κάνει η κυβέρνηση αναφέρθηκε στη στάση που είχε τηρήσει και τηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζοντάς του αντιμετώπιση με όρους προπαγάνδας, με όρους εντυπώσεων με σκοπό την καπηλεία των αισθημάτων των πολιτών. «Η στάση του στο συγκεκριμένο θέμα είναι η επιτομή του πολιτικού φαρισαϊσμού», τόνισε και αναφέρθηκε στις επιλογές και τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. Αναφέρθηκε στους «άφθονους» πλειστηριασμούς κάνοντας λόγο για «κοράκια που τότε ήταν περιστέρια», στην κατάργηση προστασίας της πρώτης κατοικίας από το Φεβρουάριο του 2019, στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς υπενθυμίζοντας μάλιστα δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που τάσσονταν υπέρ της εφαρμογής πλειστηριασμών, στην εισαγωγή του νόμου πώλησης των κόκκινων δανείων σε funds, επισημαίνοντας και πάλι σχετικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών εκείνης της περιόδου. Ειδική αναφορά έκανε στον νόμο 4354/2015 που όπως είπε εξασφάλιζε τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης από αυτές τις εταιρείες δηλαδή διενέργειας δικαστικών και εξώδικων ενεργειών επί των απαιτήσεων που τους μεταβιβάστηκαν συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της διενέργειας πλειστηριασμών.

Ασχολήθηκε στη συνέχεια με μια σημαντική όπως είπε νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, το ν/σ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στο πόρισμα της διϋπουργικής επιτροπής βάσει του οποίου η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση και την επέκταση σε επιπλέον ειδικότητες του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

"Η αντίδραση της Ελλάδος στην τραγωδία στην Τουρκία είναι αυτονόητη και χωρίς υστεροβουλία"

«Ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της 4ετίας και παραμένουμε συνεπείς σε αυτό. Λίγες εβδομάδες πριν ή μετά δεν αλλάζουν την ουσία της δέσμευσης. Μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές η κυβέρνηση θα κάνει την δουλειά της, προκειμένου να αντέξουν οι πολίτες την πίεση των εξωγενών κρίσεων. Όταν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει την ημερομηνία των εκλογών, οι πρώτοι που θα το μάθετε θα είστε εσείς» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών. Στο φόντο της χθεσινής προαναγγελίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για θετικές ειδήσεις για τους συνταξιούχους, που δεν έχουν δει αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατότητα, ώστε να μην αφήνει κανένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας απροστάτευτο. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως δεν κλείνει τα μάτια στις ανάγκες των πολιτών, ζυγίζει τα δεδομένα κα όταν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας παρεμβαίνει. Δεν μιλάμε για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυτό δεν μπορεί να γίνει, ο πρωθυπουργός θα κάνει σύντομα τις σχετικές ανακοινώσεις».

Στο μέτωπο των πλειστηριασμών της α' κατοικίας, ο κ. Οικονόμου επέμεινε πως το εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού θα πρέπει να λειτουργήσει ταχύτερα, πιο ουσιαστικά και σε μεγαλύτερη περίμετρο. Σε ό,τι αφορά τέλος την ελληνική συνδρομή στη δοκιμαζόμενη από τις τραγικές επιπτώσεις του φονικού σεισμού Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «απέναντι στην τραγωδία η αντίδραση της Ελλάδος είναι αυτονόητη και χωρίς υστεροβουλία, ήταν αυτή που επιβάλει το ανθρωπιστικό καθήκον. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί καθώς υπάρχει τεράστια ανάγκη για υγειονομικό υλικό και ρουχισμό. Η στάση μας αυτή αναδεικνύει αυτό, που λέμε εδώ και καιρό ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό. Η μόνη μας διαφορά με την Τουρκία μπορεί να διευθετηθεί επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου, η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας, αλλά και ανυποχώρητη στην προάσπιση των εθνικών μας δικαίων». Ερωτηθείς, δε, για πιθανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι πάντοτε η χώρα είναι ανοιχτή σε τέτοιου είδους εξελίξεις.

