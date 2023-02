Αθλητικά

Ο Γιάκουμπ Γιάνκτο δήλωσε ομοφυλόφιλος

Να ζήσει «ελεύθερος» θέλει ο Τσέχος ποδοσφαιριστής της Σπάρτα Πράγας.

Ο διεθνής Τσέχος Γιάκουμπ Γιάνκτο ανακοίνωσε σήμερα (13/2) ότι είναι ομοφυλόφιλος, λέγοντας ότι θέλει να ζήσει τη ζωή του «ελεύθερος».

Ο Γιάνκτο, ο οποίος αγωνίζεται στη Σπάρτα Πράγας ως δανεικός από τη Χετάφε, έκανε το διεθνές ντεμπούτο του το 2017.

Ο 27χρονος έχει 45 συμμετοχές με την Τσεχία και σημείωσε τέσσερα γκολ.

«Όπως όλοι οι άλλοι, έχω τα δυνατά μου σημεία. Έχω τις αδυναμίες μου. Έχω οικογένεια. Έχω τους φίλους μου», είπε ο Γιάνκτο σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Έχω μια δουλειά που την κάνω όσο καλύτερα μπορώ, εδώ και χρόνια, με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και πάθος. Όπως όλοι οι άλλοι, έτσι κι εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου ελεύθερη. Χωρίς φόβους. Χωρίς προκατάληψη. Χωρίς βία. ΑΛΛΑ με αγάπη. Είμαι ομοφυλόφιλος και δεν θέλω πλέον να κρύβομαι».

Τον Μάιο του περασμένου έτους, ο επιθετικός της Μπλάκπουλ Τζέικ Ντάνιελς ανακοίνωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος, ενώ ο Αυστραλός Τζος Καβάλο είπε επίσης ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2021.

