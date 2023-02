Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με δυο ηθοποιούς (εικόνες)

Εκλεκτή είναι η παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου του βράδυ της Τρίτης στο πλατό του "The 2Night Show".

Απόψε στις 23:30, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Ευαγγελία Συριοπούλου.

Η εντυπωσιακή και ταλαντούχα ηθοποιός αναφέρεται, με τρυφερότητα και θαυμασμό, στον σύζυγό της Στράτο, στην εμπειρία της μητρότητας, και στον δικό της «Παράδεισο», τον οποίο έχει βρει στο πρόσωπο του γιου τους. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση του συντρόφου της, όταν του είπε ότι υποψιάζεται πως είναι έγκυος;

Τι έκανε, όταν την έπιασαν οι πρώτοι πόνοι της γέννας, μέσα σε ένα πολυκατάστημα; Πόσο έχει αλλάξει η ζωή της, μετά τον ερχομό του μικρού Νικόλα; Τέλος, μιλάει για τον ρόλο της στη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών», για το κλάμα που ρίχνει στα γυρίσματα, καθώς και για τις πλάκες που κάνει στους συναδέλφους της, προκειμένου να αποφορτιστεί συναισθηματικά.

Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη και του «The 2NightShow», έρχεται και ο Στάθης Μαντζώρος. Ο αγαπημένος ηθοποιός μοιράζεται τη διαδρομή της ζωής του, από το μικρό χωριό της Λειβαδιάς και τις αγροτικές δουλειές μέχρι το βιβλίο, το οποίο του άλλαξε τη ζωή, και αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα, προκειμένου να σπουδάσει υποκριτική.

Πώς αντέδρασαν οι γονείς του, όταν τον είδαν πρώτη φορά να υποδύεται στο θέατρο έναν άνθρωπο-άλογο; Πού βασίζεται η δυνατή σχέση που έχει με τον Γιάννη Πλούταρχο; Επίσης, αναφέρεται στη συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες», στον ρόλο του «κυρ Παντελή» στη σειρά «Σασμός», ενώ αποκαλύπτει πότε ταυτίστηκε με τον πραγματικό καφετζή του χωριού του.

Τέλος, μας προσκαλεί στη θεατρική παράσταση «Η τρελή του Σαγιό», στην οποία συμμετέχει, και μας αποχαιρετάει αγκαλιά με τον αγαπημένο του ήρωα, τον «Μπομπ Σφουγγαράκη».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:30

