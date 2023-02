Life

“The 2Night Show” - Συριοπούλου: η γέννηση του γιού της, ο Στράτος και η καριέρα (βίντεο)

Την απίθανη ιστορία από την ημέρα που έφερε στον κόσμο το παιδί της διηγήθηκε η Ευαγγελία Συριοπούλου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, με τον οποία μίλησε για την οικογένεια της και την υποκριτική.

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» την Ευαγγελία Συριοπούλου.

Η Ευαγγελία Συριοπούλου.αναφέρθηκε στον σύζυγό της Στράτο, στην εμπειρία της μητρότητας και στον δικό της «Παράδεισο», τον οποίο έχει βρει στο πρόσωπο του γιου τους. Για τον σύζυγο της, η ηθοποιός είπε «Ο Στράτος δεν θέλει καθόλου δημοσιότητα, τον παρακαλώ να πάμε μαζί σε παραστάσεις και μόλις βλέπει τους φωτογράφους εξαφανίζεται».

«Στην εγκυμοσύνη μου πήρα 15 κιλά. Έχω καλό μεταβολισμό και τα έχασα, αλλά έκανα και δίαιτα. Αγαπάω πάρα πολύ το φαγητό. Ανταγωνίζομαι τον Στράτο στο φαγητό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση. Δεν έχουμε βαφτίσει ακόμη τον γιο μας, αλλά θα τον πούμε Νικόλα, το όνομα του πεθερού μου. Τα παιδιά είναι δώρο Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Έχω γίνει περισσότερο ευσυγκίνητη, όχι ότι δεν ήμουν αλλά γενικά έχω αλλάξει πολύ σαν άνθρωπος μετά τη γέννηση του παιδιού. Στην αρχή αγχώθηκα με την ευθύνη, είπα αλλάζει η ζωή μου. Είχα πολύ καλή εγκυμοσύνη, δεν είχα ψυχολογικά. Το πρώτο διάστημα δούλευα. Το μόνο που με άγχωσε ήταν ο κορονοϊός, κλείστηκα στο σπίτι γιατί φοβόμουν μην κολλήσω. Δεν έβλεπα πολύ κόσμο αλλά εντάξει το ξεπεράσαμε» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Ήμασταν μαζί στο σπίτι μας, το κατάλαβα απευθείας ότι κάτι δεν πάει καλά. Στην υποψία ότι είμαι έγκυος ο Στράτος έφυγε σαν σφαίρα να πάει στο φαρμακείο δεν άντεξε να περιμένει να ξημερώσει. Το θέλαμε πολύ το παιδί. Μόλις βγήκε το τεστ κοιταζόμασταν στα μάτια δεν υπήρχαν λόγια, ήταν σαν τα είπαμε όλα, ήταν μία πολύ συγκινητική στιγμή. Και από την άλλη μέρα ήταν λες και όλα ήταν φωτεινά. Οι πρώτοι που το είπαμε ήταν οι γονείς μας. Το είπαμε στους δύο μήνες», περιέγραψε η ηθοποιός.

Η Ευαγγελία Συριοπούλου αποκάλυψε και την απίθανη ιστορία την ημέρα που έφερε στον κόσμο τον γιο της: «Ήταν 7 η ώρα το πρωί και ένιωθα λίγο περίεργα. Ο Στράτος μου είπε σηκωνόμαστε πάμε στο νοσοκομείο. Είχαν έρθει και οι γονείς μου για φύλακες, επειδή ο Στράτος δούλευε. Περνούσαν οι ώρες, είχα τα πονάκια, του λέω κάποια στιγμή να πάμε σε ένα πολυκατάστημα για ψώνια. Ήθελα να πάω να πάρω κάτι παπλώματα, είχα μπει σε μία διαδικασία άμυνας. Πήρα παραμάσχαλα κάτι παπλώματα, μετά πήγαμε να φάμε, μετά πάμε σπίτι, βγάλαμε τον σκύλο βόλτα και ύστερα μπήκα στο μαιευτήριο με διαστολή 8. Ήμουν έτοιμη, σε 20 λεπτά γέννησα, φυσιολογικά».

