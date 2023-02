Κοινωνία

Σχολεία: 24ωρη απεργία των εκπαιδευτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για το νομικό πλαίσιο ατομικής αξιολόγησης τους.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα (15/2/23) δάσκαλοι, καθηγητές και νηπιαγωγοί, συμμετέχοντας στην πανεκπαιδευτική απεργία που κήρυξε η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ, διαμαρτυρόμενοι για το νομικό πλαίσιο ατομικής αξιολόγησης τους.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν προγραμματίσει στις 10:30 συγκέντρωση στα Προπύλαια και στη Θεσσαλονίκη στις 11:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Επίσης, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε χθες ότι συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που εξήγγειλαν οι εκπαιδευτικοί, μετά από αίτημα της ΔΟΕ,, για τους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών δημοτικών σχολείων – απόφοιτων ΕΠΑΘ (ΠΕ 73) και τα μέλη των σωματείων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, προκειμένου να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξαν για την ίδια μέρα η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τουρκία: Ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 212 ώρες (βίντεο)

Champions League: Μπάγερν και Μίλαν έκαναν το πρώτο βήμα για τους “8”

Στάση εργασίας σε Τραμ και ΗΣΑΠ - Αλλαγές στον Προαστιακό