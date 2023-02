Πολιτική

Μούλαρτσικ στον ΑΝΤ1 για Γλυπτά Παρθενώνα: Πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επιχείρηση «Άδεια Κάδρα», τα Γλυπτά του Παρθενώνα και τις πολεμικές αποζημιώσεις.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Ο Πολωνός Υφυπουργός Εξωτερικών Αρκάντιους Μούλαρτσικ, που επισκέφθηκε την Αθήνα, τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της άνευ όρων Επιστροφής των Γλυπτών, μέσω δηλώσεων που έκανε στον ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη.

«Πιστεύω ότι όλα αυτά τα πολιτιστικά κειμήλια πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα», δήλωσε σχετικά.

Η Πολωνία έπεσε επίσης θύμα κλοπής πολιτιστικών θησαυρών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ναζί, που αφαίρεσαν περίπου μισό εκατομμύριο έργα Τέχνης. Πρόσφατα το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε την εκστρατεία "Άδεια Κάδρα", για να διεκδικήσει την επιστροφή τους.

Όπως εξήγησε σχετικά, «για αυτό και ενημερώσαμε για αυτή την κατάσταση τη UNESCO και θέλουμε να έρθουμε και με άλλες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον Οργανισμό. Και σίγουρα θα υποστηρίξουμε και οποιεσδήποτε διεκδικήσεις της Ελλάδας».

Η Πολωνία, όπως και η Ελλάδα έχουν ένα κοινό παρελθόν: Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπέφεραν πολλά. Πιστεύετε ότι μπορούν να συνεργασθούν στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων;

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει προοπτική συνεργασίας Πολωνίας – Ελλάδας, στο θέμα των αποζημιώσεων, δεδομένου ότι, οι δύο χώρες έχουν κοινό παρελθόν και υπέφεραν πολλά στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, απάντησε: «Πιστεύω ότι βεβαίως υπάρχει τέτοια δυνατότητα, γιατί πρώτα από όλα, παρότι έχουν περάσει 80 χρόνια από τη λήξη του Πολέμου, οι χώρες οι δικές μας δεν έχουνε νιώσει ότι δικαιώθηκαν».

O Aρκάντιους Μούλαρτσικ, πληρεξούσιος της πολωνικής κυβέρνησης για τις πολεμικές αποζημιώσεις, θεωρεί ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς και στρέφει την αιχμή της εκστρατείας του κυρίως προς τις ΗΠΑ, με αρωγό το πολωνικό λόμπι.

Παράλληλα τάσσεται υπέρ της σύσφιγξης των ελληνο-πολωνικών σχέσεων, της συνεργασίας στο Ουκρανικό με ορίζοντα την ανοικοδόμηση της χώρας όταν λήξει ο πόλεμος και της ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας.

«Η Πολωνία και η Ελλάδα μοιράζονται κοινή ιστορία, κοινούς αγώνες για την ελευθερία και τη Δημοκρατία. Ο ένας λαός συμπαθεί πάρα πολύ τον άλλον και πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να προχωρήσουμε και τη φιλία να την αναπτύσσουμε», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: Οι δικαιούχοι του επιδόματος με παραδείγματα

Πέθανε η Δέσποινα Νικολαΐδου

12χρονη - Λύτρας: Το κορίτσι βρίσκεται σε τραγική κατάσταση (βίντεο)