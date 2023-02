Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέα προθεσμία για τον πατήρ Αντώνιο

Ποια ορίστηκε ως νέα ημερομηνία και τι ζήτησαν οι συνήγοροί του.



Aκόμη μία προθεσμία έλαβε ο πατήρ Αντώνιος, που επρόκειτο να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για βαριά αδικήματα, αύριο Παρασκευή. Ωστόσο νέα ημερομηνία ορίστηκε η 23η Φεβρουαρίου καθώς ενσωματώθηκαν στην υπόθεση νέα στοιχεία από καταθέσεις που προέρχονται από τη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στον Βόλο.

Οι συνήγοροι ζήτησαν να τα μελετήσουν και να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις.

Όπως είναι γνωστό, ο ιερέας έχει κληθεί ως ύποπτος να δώσει εξηγήσεις για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια και της ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται μαρτυρίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αλλά και σκληρές σωματικές κακοποιητικές συμπεριφορές με ξύλο, τιμωρίες, στέρηση φαγητού, καταναγκαστική εργασία εντός δομών της ΜΚΟ.

Όσον αφορά στους τρεις λογαριασμούς του, από τις κινήσεις διαπιστώθηκε ότι το 2018 υπήρχαν συνολικές καταθέσεις ύψους 150.000 δολαρίων, ενώ τον επόμενο χρόνο, το 2019, οι συνολικές καταθέσεις ήταν 113.000 δολάρια.

Αυτό που ψάχνουν οι αστυνομικοί , σύμφωνα με το protothema.gr είναι πρώτον, γιατί ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβύτερα Σταματία Γεωργαντή επέλεξαν σε αυτούς τους λογαριασμούς να βάλουν συνδικαιούχους τρία άγνωστα πρόσωπα. Δεύτερον ποιοι είναι οι τρεις συνδικαιούχοι και ποια η σχέση τους με την Κιβωτό, αλλά και το ζευγάρι. Τρίτον, τι είναι αυτά τα χρήματα και από που προέρχονται.

Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας αναμένεται να ανοίξει αν βρεθούν και άλλα ποσά που δεν δικαιολογούνται από την οικονομική επιφάνεια του ζευγαριού.

