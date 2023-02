Πολιτική

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμαίος

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Γιώργου Ρωμαίου.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Ρωμαίος.

Ο Γιώργος Ρωμαίος γεννήθηκε στους Πάγους της Κέρκυρας στις 14 Απριλίου του 1934. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην τότε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ, σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Αποφοιτώντας ακολούθησε επαγγελματικά τη δημοσιογραφία στην εφημερίδα «Το Βήμα», στην οποία και ανέλαβε, διαδοχικά, συντάκτης Βουλής, πολιτικός συντάκτης, διευθυντής σύνταξης και τελικά διευθυντής, μέχρι το 1981.

Ο Γιώργος Ρωμαίος έγινε διάσημος με την υπόθεση δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη όταν τότε ως απεσταλμένος δημοσιογράφος του «Βήματος» και των «Νέων» στη Θεσσαλονίκη έκανε πολύ σημαντικές έρευνες που βοήθησαν στο ξεσκέπασμα του παρακράτους και του Γιοσμά που δρούσε στη συμπρωτεύουσα.

Επί δικτατορίας των συνταγματαρχών, το 1971, συνελήφθη και φυλακίστηκε για επτά μήνες (ένα μήνα στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και έξι μήνες στις φυλακές Κορυδαλλού) για τη συμμετοχή του στο ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά την περίοδο 1976 – 1978 υπήρξε αντιπρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).

Το 1981 διορίστηκε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, θέση που διατήρησε μέχρι το 1984 όταν εκλέχθηκε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ (επανεκλέχθηκε στις ευρωεκλογές του 1989).

Το 1984 ανέλαβε επίσης πρόεδρος της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Την περίοδο 1987 – 1992 διατέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

