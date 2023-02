Αθλητικά

ΑΕΚ – Λιβάι Γκαρσία: Σοβαρός ο τραυματισμός του

Ο επιθετικός της «Ένωσης» χάνει σίγουρα τα παιχνίδια με Ολυμπιακό για πρωτάθλημα και Κύπελλο κι ενδεχομένως και την αρχή των πλέι οφ.

Η χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα Τρίπολης αποδείχθηκε Πύρρειος, αφού η Ένωση θα πρέπει να ζήσει για το επόμενο διάστημα χωρίς τον καλύτερο επιθετικό της, τον Λιβάι Γκαρσία.

Ο άσος της Ένωσης τραυματίστηκε απέναντι στους Αρκάδες προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και η απεικονιστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα (26/2) έδειξε θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού στον δεξιό προσαγωγό.

Όπως υπολογίζεται, ο Λιβάι θα λείψει από τον Ματίας Αλμέιδα για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τα ντέρμπι Κυπέλλου (1/3) και πρωταθλήματος (12/3) με τον Ολυμπιακό, στο ενδιάμεσο χάνει και τον ΟΦΗ (5/3), ενώ θα απουσιάσει και στο ενδεχόμενο που οριστεί ο αγώνας με τον Ατρόμητο στις 8 Μαρτίου.

Ακόμα, εκφράζεται αμφιβολία και σε κάθε περίπτωση είναι οριακή η συμμετοχή του και στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ, στις 18 ή στις 19 Μαρτίου.

Το πλήγμα είναι σημαντικό για τους «κιτρινόμαυρους», αφού ο Λιβάι έχει μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του και την εξαιρετική πορεία της με τα 15 γκολ που έχει σημειώσει και τις 5 ασίστ που έχει μοιράσει.

