ΕΕ: Ιταλίδα ευρωβουλευτής ερευνάται για απάτη - Κατασχέθηκαν περιουσιακά της στοιχεία

Μαζί με τη Στεφανία Ζαμπέλι ερευνώνται και τέσσερις βοηθοί της.

Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ανακοίνωσε την κατάσχεση άνω των 170.000 ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ευρωβουλευτή της ιταλικής Λέγκα Στεφανία Ζαμπέλι και τέσσερις από τους βοηθούς της, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.

Οι τέσσερις βοηθοί «δεν πραγματοποίησαν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία για την οποία προσλήφθηκαν, ή μόνο εν μέρει, και τεκμηρίωσαν παραπλανητικά τις δραστηριότητές τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως (BPGE).

Οι βοηθοί της ιταλίδας ευρωβουλευτού εξαπάτησαν επίσης ως προς τα προσόντα τους «δηλώνοντας διπλώματα και επαγγελματικές δεξιότητες που δεν διαθέτουν», αναφέρει η BPGE.

Σε ό,τι αφορά την ευρωβουλευτή της ακροδεξιάς, η οποία είναι στενής συγγενής τουλάχιστον ενός εκ των κατηγορούμενων βοηθών, θεωρείται ύποπτη ότι ωφελήθηκε προσωπικά από τα έσοδα των βοηθών της.

Η κατάσχεση 170.000 ευρώ (τραπεζικοί λογαριασμοί, πολυτελή αυτοκίνητα) που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου από την ιταλική οικονομική αστυνομία αντιστοιχεί στη ζημία όπως αυτή εκτιμήθηκε από την έρευνα.

Η Στεφανία Ζαμπέλι δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει την υπόθεση.

