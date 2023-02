Κόσμος

Πεσκόφ για Πούτιν: Πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση για την υποψηφιότητα του

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει ακόμη καταστήσει σαφές εάν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στη χώρα αυτή το 2024, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο κ. Πούτιν δεν έχει στο μυαλό του το τρέχον διάστημα την επικείμενη προεκλογική εκστρατεία, είναι πολύ απασχολημένος με τα τρέχοντα ζητήματα, εξήγησε ο κ. Πεσκόφ σε δηλώσεις του που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Ιζβέστια.

«Δεν τον έχουμε ακούσει ακόμη να λέει κάτι για το εάν θα είναι υποψήφιος ή όχι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, προσθέτοντας «είναι λιγάκι νωρίς ακόμη».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος διέταξε τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου 2022 τον στρατό της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία, βρισκόταν στην προεδρία της Ρωσίας από το 2000 ως το 2008 και την ασκεί εκ νέου από το 2012 μέχρι και σήμερα.

Δυνάμει αναθεώρησης του Συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νομικά έχει το δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος την επόμενη χρονιά. Στο παρελθόν, ο κ. Πούτιν έχουν υπάρξει περιπτώσεις που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με καθυστέρηση, παρότι δεν υπήρχαν και πολλές αμφιβολίες πως σκόπευε να κρατήσει στα χέρια του την εξουσία.

