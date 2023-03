Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη – Πλεύρης: Σήμερα θα ξεκινήσει η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις πρώτες εικόνες που αντίκρισε φτάνοντας ξημερώματα στο σημείο της τραγωδίας και την επώδυνη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων από τους συγγενείς τους.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στις πρώτες εικόνες που αντίκρισε μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, όταν έφτασε στην περιοχή γύρω στις 4 και μισή τα ξημερώματα, υπογραμμίζοντας πως «από την πρώτη στιγμή έγινε αντιληπτό πως πρόκειται για μια τεράστια τραγωδία».

Αναφέρθηκε επίσης στις επαφές που είχε με τους συγγενείς που είχαν σπεύσει στα νοσοκομεία κάνοντας λόγο για μια πολύ επώδυνη διαδικασία αναγνώρισης, «Στην αρχή όλοι είχαν την ελπίδα ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα ήταν ζωντανά καθώς έρχονταν συνεχώς τραυματίες. Όταν σταμάτησαν πλέον να έρχονται τραυματίες άρχιζαν να ψάχνουν τις σορούς», είπε ο κ. Πλεύρης, συμπληρώνοντας πως το Υπουργείο Υγείας προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη μέσω ειδικών σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων.

Ο κ. Πλεύρης δήλωσε πως σήμερα θα αρχίσει η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω dna, αλλά ίσως δεν θα είναι εφικτή η αναγνώριση όλων των θυμάτων, καθώς σε ορισμένα από τα βαγόνια η θερμοκρασία μετά τη σύγκρουση έφτασε και τους 1.300 βαθμούς Κελσίου, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του κ. Καραμανλή, τόνισε πως «παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας αντικειμενικές πολιτικές ευθύνες κι αυτό τον τιμά».

Επίσης είπε πως «από τον περασμένο Μάιο λειτουργεί σύστημα τηλεματικής σε μεγάλο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί για όλο το δίκτυο».





Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε 13χρονο από συμμαθητές του

Μετρό: Απεργία την Πέμπτη 2 Μαρτίου

Κορονοϊός – Ιταλία: Έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Κόντε