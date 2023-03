Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα παραγγελία Ντογιάκου για έρευνες σε βάθος

Ο κ. Ντογιάκος ζητά εντοπισμό των υπευθύνων «όποιοι κι αν είναι, όπου κι αν ανήκουν, απ' όπου και αν προέρχονται» .

Της Λίας Κοντοπούλου

Νέα έγγραφη παραγγελία για ενδελεχή και προς πάσα κατεύθυνση διερεύνηση των αιτίων και των υπευθύνων που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών έδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Σταμάτη Δασκαλόπουλο.

Ο πρώτος τη τάξει εισαγγελικός λειτουργός στο έγγραφό του επισημαίνει ότι «είναι η ώρα της Δικαιοσύνης», προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι, «όποιοι κι αν είναι, όπου κι αν ανήκουν, από όπου και αν προέρχονται, ό,τι κι αν εκπροσωπούν».

Ο κ. Ντογιάκος ζητεί να ληφθούν και να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και σημειώνει ότι «δεν πρέπει να παγιδευτεί η δικανική κρίση σε ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων και περιορισμένων ατόμων και μόνο. Αντίθετα, επιβάλλεται η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης από κάθε πλευρά και η απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση, σύμφωνα με τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και την ισχύουσα δικονομική τάξη.»

Στην παραγγελία του ο Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου καταλήγει: «Η ορθή απονομή δικαιοσύνης θα αποτελεί το καλύτερο και αιώνιο μνημόσυνο για τις ψυχές των νεκρών».

Ολόκληρη η νέα παραγγελία του κ. Ντογιάκου:

Με άφατη θλίψη και ψυχική οδύνη, ολόκληρος ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βιώνει πραγματικά το γεγονός και τις τραγικές συνέπειες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28-2-2023, στην περιοχή των Τεμπών. Η μοίρα έδειξε το χειρότερο πρόσωπό της σε κάθε έναν ξεχωριστά άλλα και σε όλους μαζί τους επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Πόνος πολύς - Θλίψη ανείπωτη - Οικογένειες απορφανισμένες - Όνειρα νέων ανθρώπων οριστικά ανεκπλήρωτα.

Η εντονότατη συγκίνηση και ταραχή που προκάλεσε το απροσδόκητο αυτό γεγονός σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της Χώρας επιβάλλουν την κινητοποίηση, άμεσα και αποτελεσματικά, του κρατικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα. Πρωτίστως, όμως, αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της Δικαιοσύνης, η οποία σε όλο το εύρος της, πρέπει να επιβάλει κυριαρχικά την παρουσία της και χωρίς δισταγμό να παρέμβει καίρια, ουσιαστικά και αποτελεσματικά κατά το πρώτο διαδικαστικό στάδιο της συλλογής των αποδείξεων, οι οποίες μελλοντικά θα χρησιμεύσουν για την απόδοση των ευθυνών στους υπαίτιους, όποιοι και αν είναι, όπου και αν ανήκουν, από όπου και αν προέρχονται, ό,τι και να εκπροσωπούν.

Η αυτοπρόσωπη και ενεργός παρουσία σας στον τόπο της άδικης απώλειας τόσων ανθρώπινων ζωών για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων, που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας, ασφαλώς και είναι απολύτως απαραίτητη. Τα στοιχεία αυτά επιβάλλεται να εξεταστούν αρμοδίως, εξονυχιστικά και διεξοδικά. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που, κατ' αρχήν, οδηγούν στην απόδοση ευθυνών προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν πρέπει να παγιδευτεί η δικανική κρίση σε ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων και περιορισμένων ατόμων και μόνο. Αντίθετα, επιβάλλεται η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης από κάθε πλευρά και η απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση, σύμφωνα με τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και την ισχύουσα δικονομική τάξη.

Είναι μακάβριο να λέγεται, αλλά, ενίοτε, ισχύει, ότι ένα δυσάρεστο γεγονός όπως ο θάνατος μπορεί να αποτελέσει την αφορμή, ώστε να γεννηθεί κάτι καλό. Στο πρόσφατο παρελθόν η Ελληνική Δικαιοσύνη δέχτηκε έντονη κριτική σε άλλη τραγωδία που επίσης συγκλόνισε τη Χώρα και θρηνήσαμε εκατόμβες θυμάτων. Ως εκ τούτων, η ανώτατη εποπτεία εκ μέρους σας του ανακριτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 32 εδαφ.α΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την οποία σας αναθέσαμε με το υπ' αριθ. πρωτ. 1706/1-3-2023 έγγραφο-παραγγελία μας, έχει τεράστια σημασία και αποβλέπει στην πλήρη και ταχύτατη συγκέντρωση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και την όσο το δυνατόν ταχύτερη περάτωση του ανακριτικού έργου.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα εκδαπανήσετε όλες τις ψυχικές και σωματικές δυνάμεις σας, ώστε η ήδη αρξαμένη ανακριτική διαδικασία, το θεσμικό πλαίσιο της οποίας θα επιλέξετε κυριαρχικά, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και σύμφωνα με τις ανάγκες της έρευνας της ουσίας της υπόθεσης, να περατωθεί το συντομότερο δυνατόν, ασφαλώς υπό καθεστώς νηφαλιότητας, ψυχραιμίας και δικαιοκρισίας, αγνοώντας ψιθύρους και κραυγές, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, οποιουσδήποτε και αν εξυπηρετούν.

Η ορθή και ταχεία απονομή δικαιοσύνης θα αποτελεί αιώνιο μνημόσυνο για τις ψυχές των νεκρών.





