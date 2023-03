Κοινωνία

Τέμπη - Πατέρας αγνοούμενης: Το κορίτσι μου θα το πάρω στο κουτί (βίντεο)

Ο Χρήστος Χούπας μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", με δάκρυα στα μάτια αναφέρεται στον εφιάλτη που ζει ο ίδιος και η οικογένειά του για την αγνοούμενη κόρη του…

Συγκλονίζουν όσα λέει ο πατέρας της 28χρονης αγνοούμενης Ελπίδας από την Αταλάντη, η οποία ήταν επιβάτης στο μοιραίο τρένο που συγκρούστηκε στα Τέμπη.

Η Ελπίδα, που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, είχε κατέβει στην Αθήνα μαζί με την κολλητή της, γιατί ένας φίλος τους έφευγε για τον στρατό και πήγαν να τον δουν, να τον γλεντήσουν, να τον χαρούν και θα επέστρεφαν. Η 28χρονη αγνοείται, ενώ η φίλη της νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη

Μέχρι σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη.

Στους 57 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Σε 57 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική, αργά το βράδυ της Τρίτης 28/2, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμο β', Κωνσταντία Δημογλίδου.

