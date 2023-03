Κόσμος

Ερντογάν για αντιπολίτευση: “Έκατσαν, συνομίλησαν και… διαλύθηκαν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχόλιο του Τούρκου Προέδρου για την ρήξη που σημειώθηκε στη συμμαχία της αντιπολίτευσης.



Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και ο εθνικιστής σύμμαχός του θα συνεχίσουν την πορεία που έχουν σχεδιάσει μετά τη ρήξη που σημειώθηκε στη συμμαχία της αντιπολίτευσης σχετικά με τον προεδρικό υποψήφιό της στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο.

"Είχαμε πει ότι αυτό θα συνέβαινε μήνες πριν... Έχουμε ήδη τοποθετήσει τον στόχο μας... Ό,τι κι αν κάνουν, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στο σχέδιό μας, στον οδικό χάρτη μας", δήλωσε ο Ερντογάν σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο TRT Haber. "Εμείς τώρα δεν έχουμε κανένα ντέρτι να μαζέψουμε τα πετραδάκια που πετούν εκείνοι. Γιατί εμείς το είχαμε πει εδώ και μήνες πριν ότι θα γίνει έτσι. Το είχαμε πει ότι θα καθίσουν, θα μιλήσουν και θα διαλυθούν. Έτσι δεν έγινε τώρα; Αυτό έγινε", ανέφερε ο Ερντογάν.

Η δημόσια ρήξη χθες Παρασκευή στη συμμαχία έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης ακολούθησε μήνες μιας υποβόσκουσας διαφωνίας και θεωρήθηκε από τους αναλυτές ως πλήγμα στις ελπίδες της αντιπολίτευσης να εκθρονίσει τον Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία δύο δεκαετίες.

Ο Ερντογάν δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου παρά τις επικρίσεις για την απόκριση της κυβέρνησής του στους καταστροφικούς σεισμούς του περασμένου μήνα, που οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 45.000 ανθρώπων στην Τουρκία.

Η Μεράλ Αξενέρ, επικεφαλής του κεντροδεξιού, εθνικιστικού Καλού Κόμματος (IYI), του δεύτερου μεγαλύτερου στη συμμαχία, ανακοίνωσε χθες πως το κόμμα αποχωρεί από αυτήν.

Η Αξενέρ είπε πως σε συνάντηση για την επιλογή του προεδρικού υποψηφίου που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, πέντε κόμματα της συμμαχίας πρότειναν τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ως υποψήφιό τους. Η Αξενέρ κατηγόρησε μέλη της συμμαχίας ότι άσκησαν πιέσεις στο κόμμα της και αγνόησαν τη λαϊκή βούληση, προσθέτοντας πως πρότεινε τον Μανσούρ Γιαβάς και τον Εκρέμ Ιμάμογλου, δημάρχους της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης αντίστοιχα, μελών του CHP, ως υποψηφίους.

Το CHP έχει τη μεγαλύτερη εκλογική βάση στη συμμαχία και ακολουθεί το ΙΥΙ. Ο Κιλιτσντάρογλου έχει πει πως δεν υπάρχει χώρος για πολιτικά παιχνίδια στη συμμαχία και άφησε να εννοηθεί πως και άλλα κόμματα μπορεί να ενταχθούν στο μπλοκ.

Οι πέντε ηγέτες των κομμάτων που απέμειναν στη συμμαχία της αντιπολίτευσης συναντήθηκαν σήμερα και αναμένεται να εκδώσουν ανακοίνωση μετά τις συζητήσεις τους.

"Η μεγαλύτερη ελπίδα τώρα για την ευρισκόμενη σε κρίση αντιπολίτευση είναι ο Ερντογάν να πάρει κάτω από 50% στον πρώτο γύρο των εκλογών και να δείξει ενότητα στον δεύτερο γύρο", δήλωσε ο Ερντέμ Αϊντίν, ιδρυτής του RDM Advisory με έδρα το Λονδίνο. "Όπως είναι τα πράγματα τόσο το ΙΥΙ όσο και το CHP επέδειξαν φτωχή ηγεσία και επικοινωνία που κατέληξε σε κρίση... Κανείς δεν κερδίζει σε αυτό το σενάριο, εκτός από τον Ερντογάν", είπε ο Αϊντίν.

Η δημοτικότητα του Ερντογάν είχε πέσει εν μέσω κρίσης κόστους διαβίωσης ακόμη και πριν από τους σεισμούς του περασμένου μήνα.

Η αντιπολίτευση δεν κατάφερε σε προηγούμενες εκλογές να αποτελέσει σοβαρή πρόκληση για τον πρόεδρο. Συνεργάζεται πιο στενά αφότου πήρε τον έλεγχο μεγάλων δήμων, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, από το κόμμα AKP στις εκλογές που διεξήχθησαν το 2019.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, το φιλοκουρδικό τουρκικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP), κρίσιμος παράγοντας στην προσπάθεια να ηττηθεί ο Ερντογάν στις 14 Μαΐου, κάλεσε την αντιπολίτευση να ενωθεί γύρω από τους στόχους της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Κερδίζει την “μάχη” o μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού (βίντεο)

Τρένα: Από το 2010 οι μηχανοδηγοί προειδοποιούσαν για δυστύχημα (βίντεο)

Καβάλα - Τροχαίο: Φορτηγό ανεξέλεγκτο έπεσε πάνω σε περιπολικό (εικόνες)