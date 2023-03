Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: Επιστολή Μητσοτάκη σε Ντογιάκο για επίσπευση της έρευνας

«Αποτελεί εύλογο και δίκαιο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να υπάρξει άμεση και σε βάθος διαλεύκανση», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Την επίσπευση της έρευνας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ζητεί με επιστολή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιστολή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι "αποτελεί εύλογο και δίκαιο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να υπάρξει άμεση και σε βάθος διαλεύκανση όλων των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη".

Η επιστολή του Πρωθυπουργού προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

