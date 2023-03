Κόσμος

Ονδούρα: Δολοφόνησαν οκτώ ανθρώπους για διαφωνία σε θέματα γης

Η Ονδούρα συγκαταλέγεται στα κράτη του κόσμου που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα.

Οκτώ άνθρωποι έπεσαν νεκροί από σφαίρες χθες Δευτέρα το βράδυ σε ορεινή περιοχή στην κεντρική Ονδούρα, κατά τα φαινόμενα εξαιτίας διένεξης για τη γη, σύμφωνα με την αστυνομία.



«Τα θύματα είναι έξι άνδρες, μια γυναίκα κι ανήλικο παιδί που μετακινούνταν με όχημα (…) όταν δέχθηκαν επίθεση από άγνωστους με όπλα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ονδούρας, ο Εντγκάρδο Μπαραόνα. «Έχασαν τη ζωή τους ακαριαία», πρόσθεσε.

Η επίθεση διαπράχθηκε στην περιοχή Ελ Πορτίγιο δε λα Μόρα, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα.

«Κάνουμε την υπόθεση πως (οι δολοφονίες) οφείλονται σε διένεξη για τη γη» μεταξύ οικογενειών, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στον νομό Κομαγιάγουα, ο Νόρμαν Βελάσκες.

Η Ονδούρα συνεχίζει να συγκαταλέγεται στα κράτη του κόσμου που αντιμετωπίζουν τα οξύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη βίαιη εγκληματικότητα, παρότι ο δείκτης ανθρωποκτονιών υποχώρησε το 2022 στις 35,79 ανά 100.000 κατοίκους, με άλλα λόγια στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαέξι χρόνων.

