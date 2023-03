Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο μηχανοδηγός του intercity 62 είχε ρωτήσει που βρισκόταν το εμπορικό τρένο”

Τι δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Θωμάς Χαχάμης, για τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της μοιραίας σύγκρουσης.

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Θωμάς Χαχάμης μετέφερε την ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, ότι ο έμπειρος μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική στα Τέμπη, πήρε τηλέφωνο συνάδελφό του, προκειμένου να μάθει σε ποιο σημείο βρισκόταν το εμπορικό τρένο.

Ο 59χρονος μηχανοδηγός Γιώργος Κουτσούμπας, από την Αμαλιάδα, που έχασε την ζωή του, πιθανόν είχε υποψιαστεί τι συνέβαινε, όμως η διαδρομή ήταν πολύ σύντομη και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

«Μάλλον είχε υποψιαστεί»

Όπως είπε, στο Πρώτο Πρόγραμμα ο κ. Χαχάμης επικαλούμενος ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες: «Έχει θεωρηθεί και το άκουσα από συναδέλφους, ότι ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός πήρε τηλέφωνο έναν άλλο συνάδελφο και τον ρώτησε αν είναι στο εμπορικό επάνω, γιατί αυτός γνώριζε ότι ερχόταν το εμπορικό αλλά δεν ήξερε πού ήταν.

Γιατί τα εμπορικά πάντα έχουν καθυστερήσεις και επιβεβαίωσε ο άλλος ότι δεν είναι αυτός. Κάτι τέτοιο ειπώθηκε, που σημαίνει ότι επειδή είχε την εμπειρία ο αείμνηστος Κουτσούμπας, νομίζω ότι μάλλον είχε υποψιαστεί, αλλά δεν πρόλαβε γιατί ήταν 12 λεπτά, η διαδρομή ήταν πάρα πολύ σύντομη».

«Νομίζω δεν υπήρξε πέδηση»

Ο κ. Χαχάμης, ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανότητα να προσπάθησε ένας από τους δύο μηχανοδηγούς να αποτρέψει το μοιραίο, έστω λίγο πριν το δυστύχημα, τόνισε: «Κατά την άποψή μου, νομίζω όχι, δεν υπήρξε πέδηση».

Εξηγώντας γιατί καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα, ο κ. Χαχάμης: «Το βράδυ όταν συναντιούνται δύο τρένα, δεν βλέπεις αν είσαι από τη μία γραμμή ή από την άλλη. Αυτό το βλέπεις μόνο όταν πλησιάζεις στα πέντε μέτρα.

Εγώ πιστεύω ούτε καν το είδαν, γιατί έβγαινε ο ένας από γαλαρία και ο άλλος το ίδιο, δηλαδή από τούνελ, ο ένας από την εθνική οδό, γιατί εκεί περνά η εθνική οδός πάνω και από την άλλη πλευρά είναι το τούνελ που έρχεσαι από τον σταθμό της Ραψάνης, που είναι το μεγάλο τούνελ, 4 χιλιόμετρα.

Λοιπόν, αποκλείεται αυτοί να είδαν ο ένας τον άλλον γιατί έχει και μια στροφή εκεί. Θα πρέπει κάποια στιγμή ο ένας να είδε τον άλλον σε δευτερόλεπτα, που δεν πρόλαβε να κάνει απολύτως τίποτα».

