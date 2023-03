Υγεία - Περιβάλλον

Παρίσι: Aλεπούδες πέθαναν από τη γρίπη των πτηνών - Ανησυχία εκφράζει ο ΠΟΥ

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο τον περασμένο χρόνο και σκότωσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια πουλιά.

Οι γαλλικές αρχές εντόπισαν κρούσματα της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών Η5Ν1 σε κόκκινες αλεπούδες, στα βορειοανατολικά του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH), εκφράζοντας ανησυχία για την εξάπλωση του ιού αυτού σε θηλαστικά.

Κοντά στο σημείο είχαν βρεθεί νεκροί γλάροι. Μία από αυτές συλλέχθηκε και εξετάστηκε, ανέφερε ο WOAH, επικαλούμενος τις τοπικές γαλλικές αρχές.

Τον περασμένο μήνα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε «ανησυχητική» την κατάσταση με την επιδημία της γρίπης των πτηνών επειδή έχουν αυξηθεί τα κρούσματα μεταξύ πουλιών και θηλαστικών. Ανέφερε επίσης ότι επανεξετάζει την εκτίμηση κινδύνου υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και αφού καταγράφηκαν περιπτώσεις μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο, στην Καμπότζη.

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο τον περασμένο χρόνο και σκότωσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια πουλιά, εκτοξεύοντας στα ύψη την τιμή των αυγών αλλά και τις ανησυχίες για μετάδοση του ιού στους ανθρώπους.

Μια γάτα μολύνθηκε από τον ιό αυτόν στη Γαλλία, στα τέλη Δεκεμβρίου. Έχει επίσης εντοπιστεί σε βιζόν στην Ισπανία, σε αλεπούδες και ενυδρίδες στη Βρετανία, σε θαλάσσια λιοντάρια στο Περού και σε αρκούδες γκρίζλι στις ΗΠΑ.

