Κηφισιά: Ανήλικοι τσαντάκηδες στα χέρια της ΕΛΑΣ

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία γυναίκα μέρα - μεσημέρι στην Κηφισιά. Ανήλικοι τη χτύπησαν και της άρπαξαν την τσάντα.

Επίθεση από δύο ανήλικους ηλικίας 16 και 17 ετών δέχτηκε μια 69χρονη γυναίκα στην Κηφισιά.

Όλα έγιναν όταν η άτυχη γυναίκα επί της οδού Δαρειώτου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους ανήλικους, οι οποίοι την απείλησαν και δεν δίστασαν μέχρι και να ασκήσουν σε βάρος της σωματική βία για να την ληστέψουν. Η επίθεση μάλιστα έγινε μέσα στην ημέρα, γύρω στις 5 το απόγευμα.

Οι δράστες κατάφεραν να της αρπάξουν μια τσάντα με προσωπικά έγγραφα και άγνωστο ποσό και εξαφανίστηκαν. Συνελήφθησαν, όμως, λίγο αργότερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

