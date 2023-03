Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Έως πότε παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ

Έως τη Δευτέρα 13 Μαρτίου στις 18.00 θα μπορούν οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21 να κάνουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ η πρώτη δόση θα καταβληθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου.

Η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ θα κλείσει προσωρινά μέχρι και την Πέμπτη 30 Μαρτίου για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2023.

Από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της πληρωμής, Πέμπτη 30 Μαρτίου και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr, με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.



Η διαδικασία βήμα – βήμα

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του έτους 2022 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2022 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2021). Η πληρωμή της δόσης του επιδόματος παιδιού που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Ε1 τρέχοντος έτους, θα περιλάβει μόνο όσους αιτούντες έχουν υποβάλλει τη φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους.

Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη σύνθεση της οικογένειας σας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα κατευθυνθείτε στη φόρμα στοιχείων του μέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα καταχωρήσετε συμπληρωματικά στοιχεία. Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συμμετέχει στην αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέτως, αν κάποιο μέλος δεν περιλαμβάνεται στην προ-συμπληρωμένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προσθήκη τέκνου. Στην ίδια λίστα υπάρχει σχετική ενημέρωση δίπλα στο όνομα του ατόμου που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδομα. Για την συναίνεση του απαιτείται η σύνδεση στην εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία TaxisNet.

Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί να σας ζητηθεί να επισυνάψετε δικαιολογητικά που αφορούν εσάς ή κάποιο προστατευόμενο μέλος. Κάποια από τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης επιδόματος παιδιού. Καταχώρηση και Υποβολή: Στο κάτω μέρος της αίτησης μπορείτε να πατήσετε [Αποθήκευση] ή [Υποβολή]. Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο σύστημα και μπορείτε να επανέλθετε αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των μελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση της. Ο έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η μη οριστικοποιημένη αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα.

