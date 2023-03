Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Κοιμηθήκαμε με παιδί και ξυπνήσαμε χωρίς παιδί” (βίντεο)

Ραγίζει καρδιές η μητέρα ενός μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την επιβατική στα Τέμπη.

"Αυτό που έγινε, δεν αλλάζει. Κανείς δεν μας τηλεφώνησε, καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για μας, για ψυχιατρική στήριξη από όλες τις οικογένειες που έχουμε απώλεια. Εμείς ψάχναμε μόνη μας βοήθεια, όμως κανείς δεν αντέχει να ακούσει αυτό που βιώνουμε, λυγίζουν παππάδες, ψυχίατροι, όλοι..." είπε χαρακτηριστικά.

Συγκλονίζουν τα λόγια της για το χαμό του παιδιού της "κοιμηθήκαμε με παιδί και ξυπνήσαμε χωρίς παιδί. Νιώθω βάρος και τύψεις που φόρτωσα με τέτοιο πόνο το άλλο μου παιδί. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον πόνο των γονιών που θάψαν μοναχοπαίδια και 2 παιδιά. Άνθρωποι που πλέον δεν έχουν καμία ελπίδα".

