Τραγωδία στα Τέμπη: Προχωρά η έκδοση από την Τουρκία του πατέρα του νεκρού μηχανοδηγού

Έχουν σταλεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα της Τουρκίας έχουν σταλεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά στην Ελλάδα του πατέρα του μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής έχουν αποστείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα για τη μεταφορά στην Ελλάδα του πατέρα του άτυχου μηχανοδηγού Νίκου Ναλμπάντη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία αυτή προχωρά με ταχύτατο ρυθμό προκειμένου να ολοκληρωθεί τα επόμενα 24ωρα».

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, πως το υπουργείο Δικαιοσύνης της γειτονικής χώρας, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου υπουργού Μπεκίρ Μποζντάγκ, έχει στείλει στο αντίστοιχο ελληνικό αίτημα για την έκδοση του Δημήτρη Ναλμπάντη και ανέμενε την απάντηση της ελληνικής πλευράς για να επιστρέψει στη χώρα, να παραβρεθεί στην κηδεία του γιου του και να εκτίσει εδώ το υπόλοιπο της ποινής του.

Ο πατέρας του μηχανοδηγού Δημήτρης Ναλμπάντης βρίσκεται στις φυλακές του Τεκιρντάγκ στη βορειοδυτική Τουρκία. Ήταν προγραμματισμένο να αποφυλακιστεί μετά το Πάσχα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν από την κυβέρνηση οι προσπάθειες για την έκδοσή του στην Ελλάδα, ώστε να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου γιου του, Νίκου.

