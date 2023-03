Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Λεοντάρη: Το πιο δύσκολο ήταν η μαζικότητα με την οποία έρχονταν τα νεκρά σώματα στο νεκροτομείο

Συγκλονίζουν όσα αναφέρει για την ημέρα που βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.



Η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, Ρουμπίνη Λεονταρή, μίλησε στην εφημερίδα “Παραπολιτικά”, για τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, που βύθισε στο πένθος όλη τη χώρα.

“Από τις 4 το πρωί, είχαν ξεκινήσει να έρχονται οι πρώτες σοροί των θυμάτων. Συγκεκριμένα, με το που έφτασα πρέπει να υπήρχαν στο νεκροτομείο ήδη 25 με 30 νεκροί. Μια παρόμοια κατάσταση είχαμε αντιμετωπίσει και το 2003, με το τραγικό δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο.

Βέβαια οι νεκροί τότε ήταν 21. Δεν πίστεψα ποτέ στη ζωή μου ότι θα δω κάτι μαζικότερο. Η εικόνα από τους σάκους που έβλεπα μέσα στο νεκροτομείο με έκαναν να πω “Θεέ μου, ξαναζώ το ίδιο πράγμα”. Σε καμία περίπτωση, τα πρώτα λεπτά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι θα έχουμε τους σχεδόν τριπλάσιους νεκρούς από τότε”, περιέγραψε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισε: “Πολλοί λένε ότι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που αντιμετωπίσαμε ήταν η κατάσταση των σορών των θυμάτων. Αυτό, όμως, δεν ισχύει, καθώς οι ιατροδικαστές είμαστε συνηθισμένοι. Το πραγματικά πιο δύσκολο ήταν η μαζικότητα, με την οποία έρχονταν τα νεκρά σώματα στο νεκροτομείο. Σε κάτι τέτοιες στιγμές, σκέφτεσαι τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων και ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν κι εμείς στη θέση τους”.

