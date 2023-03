Αθλητικά

Πάλη υποταγής: Ο Γιάννης Καργιωτάκης στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωταθλητής μας από την Κρήτη, κατάφερε να περάσει τα εμπόδια του χρυσού και του ασημένιου παγκόσμιου πρωταθλητή για να φτάσει στον τελικό.

Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης υποταγής Α/Γ που διεξάγεται στην Ρουμανία, κατέκτησε ο Γιάννης Καργιωτάκης στην κατηγορία των 130κ.

Ο Καργιωτάκης που είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές στην Ιστορία του αθλήματος, μιας και μετρά πέντε διαδοχικά μετάλλια ξεκίνησε τη διοργάνωση από τον προκριματικό γύρο. Εκεί αντιμετώπισε τον Παγκόσμιο πρωταθλητή το 2022 Πολωνό Πιβοβάρσκι και επικράτησε με 5-2.

Στη συνέχεια ο Καργιωτάκης επικράτησε με 3-2 του Ουκρανού Ισίτσκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου αντιμετώπισε τον Ουκρανό Σνίχουρ που πέρυσι είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Κρητικός πρωταθλητής όμως επιβλήθηκε με 10-1!

Ήταν η πέμπτη φορά που ο Γιάννης Καργιωτάκης εξασφάλισε ένα μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είχε μέχρι στιγμής δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια. Στον τελικό βρέθηκε στον δρόμο του o Ραφιγκάεφ. Ο Μολδαβός πρωταθλητής αποχώρησε λόγω τραυματισμού, και ο Καργιωτάκης ανέβηκε στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Ιερά Οδός: Πυροβολισμοί έξω από μαγαζί