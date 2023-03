Κοινωνία

Δικαστική Αστυνομία: ο οπλισμός και οι στολές των μελών της

Τι οπλισμό θα φέρουν οι άνδρες και γυναίκες του σώματος και ποια θα είναι η ενδυμασία.

Η στολή που θα φέρει το προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας (ΔΑ) καθορίστηκε, όπως και τα εφόδια τα οποία θα φέρει επάνω του ο αστυνομικός της ΔΑ κατά την ώρα της υπηρεσίας. Ακόμη, καθορίστηκε το διακριτικό σήμα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, για την στολή υπηρεσίας των αστυνομικών της Δικαστικής Αστυνομίας προβλέπεται: μαύρος μπερέ με το εθνόσημο, γκρι μεγάλο χιτώνιο με τα διακριτικά της ΔΑ, λευκό πουκάμισο, γκρι παντελόνι (για τις γυναίκες προβλέπεται και φούστα, μάλιστα όταν φοράνε τη φούστα θα έχουν τσάντα δερμάτινη κρεμαστή και γόβα παπούτσι και καλτσόν νάιλον ανοιχτό φιμέ), γκρι πουλόβερ τύπου V με διακριτικά της ΔΑ, επενδυτής τύπου fly μαύρος με διακριτικά της ΔΑ, μαύρο αδιάβροχο με κουκούλα και με διακριτικά, μαύρη γραβάτα, μαύρη ζώνη με πόρπη ασημί, μαύρα υποδήματα (σκαρπίνια) και μαύρες κάλτσες και γάντια.

Παράλληλα, για τη στολή υπηρεσίας των αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και φρουρών της ΔΑ προβλέπεται: μαύρος μπερέ με το εθνόσημο, γκρι χιτώνιο τύπου εκστρατείας με διακριτικά, γκρι παντελόνι τύπου εκστρατείας, μαύρο πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, μαύρη μπλούζα τύπου μακό, μαύρος επενδυτής τύπου fly με διακριτικά της ΔΑ, μαύρο αδιάβροχο με κουκούλα και διακριτικά, μαύρη ζώνη με πόρπη ασημί, μαύρα υποδήματα τύπου άρβυλα, μαύρες κάλτσες και γάντια.

Το διακριτικό σήμα της ΔΑ απεικονίζει στο κέντρο τον σταυρό του εθνόσημου και στο μέσον το έμβλημα της ΔΑ. Περιμετρικά φέρει τη φράση «ΕΝΕΚΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ», ενώ η όλη παράσταση περικλείεται από το γράμμα «Ω» σε μαύρο χρώμα με λευκό περίγραμμα. Στο επάνω σημείο αναγράφεται σε ημικυκλική φορά «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ στο μέσον της κάτω πλευράς αναγράφεται το έτος «2022» σε χρυσό χρώμα (το 2022 είναι το έτος ίδρυσης της ΔΑ).

Τέλος, ο οπλισμός των αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και φρουρών της ΔΑ περιλαμβάνει: πιστόλι με γεμιστήρα φυσιγγίων και θήκη, ράβδο (ο τύπος της οποίας θα καθοριστεί), αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό, χειροπέδες, ασύρματο και σφυρίχτρα με αλυσίδα. Στον οπλισμό των αστυνομικών το μόνο υποχρεωτικό είναι το πιστόλι, με γεμιστήρα φυσιγγίων και θήκη, ενώ όλα τα υπόλοιπα που προβλέπονται για τους αρχιφύλακες, κ.λπ. είναι προαιρετικά.

